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不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

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▲▼空軍軍醫大學醫療隊進入武昌醫院ICU病房。武漢肺炎，新型冠狀病毒肺炎。（圖／翻攝央視）

▲空軍軍醫大學醫療隊進入武昌醫院ICU病房。（圖／翻攝央視）

記者許力方／綜合報導

新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情不斷擴大，《央視》報導，截至27日晚間6時，大陸確診感染病例共2835例，其中出院57例，死亡增加1例，共81例。巴基斯坦、印度、柬埔寨、非洲也都出現疑似病例，其中柬埔寨病例確診為首例。大陸國家主席習近平也再度做出重要指示，要求各級黨組織和廣大黨員幹部應團結貫徹中央決策的部署，與人民緊緊相依，才能打贏疫情防控阻擊戰。​​​​

【23:30更新】

北京市新增8例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中1例密切接觸者，已送至北京市級定點醫療機構進行救治。其中死亡1例，為50歲男子，1月8日前往武漢，15日返京開始發燒，21日到院就診，22日確診，27日病情惡化，因呼吸功能衰竭，經搶救無效死亡。

截至晚間8時，北京累計確診病例80例，其中出院2例，病情平穩63例，重症12例，危重症2例，死亡1例。東城區2例、西城區7例、朝陽區17例、海淀區17例、丰台區4例、石景山區2例、通州區7例、順義區1例、大興區5例、昌平區7例，外地來京人員11例。

【22:46更新】

柬埔寨政府宣布新增首例新型冠狀病毒肺炎確診病例。衛生部門召開記者會表示，患者為大陸籍男子，他和家人周四從武漢離開，周六入境柬埔寨就發燒，已經確診為新冠肺炎，目前健康狀況穩定。據悉，官方也已針對同行的3名家人進行了檢測，呈現陰性反應。

【21:14更新】

英國廣播公司（BBC）報導，非洲國家象牙海岸宣布，衛生單位正在檢測一例疑似新型冠狀病毒感染肺炎病例。若確診將是非洲首例輸入性病例。據悉，疑似病例是一名從武漢返非的34歲學生，25日從北京回到象牙海岸，搭機時已出現類似症狀，官員稱女學生目前狀況穩定。

【21:00更新】

《央視》報導，深圳27日晚間又傳出有一例確診的新型冠狀病毒感染的肺炎患者治愈出院。據悉，為一名60多歲女子，在她之前，深圳已有2例確診的病例康復出院。

【20:54更新】

柬埔寨西哈努克港確診一例新型冠狀病毒肺炎病例，疑似為大陸籍患者，來自湖北武漢。

【20:31更新】

巴基斯坦媒體報導，當地時間26日木爾坦市，出現了疑似病例，目前總數已達到5例，2人在木爾坦市，1為大陸籍，1是巴基斯坦人，另3疑似病例出現在拉合爾市，都是武漢人，最近才抵達拉合爾。

央視報導，因巴基斯坦沒有能夠確診新冠病毒的實驗室，其中2份木爾坦疑似病例的樣本已被送往香港確認。

印度亞洲新聞通訊社（ANI）27日也傳出報導，拉賈斯坦邦回報出現一名疑似新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者及其17名同學曾在大陸醫學進修，感染者已被送往隔離病房，當局衛生部門已經啟動對其家屬和同學的檢查，並將病毒樣本送至國家實驗室化驗。印度外交部發言人庫馬爾前一天稱，國內尚未發現有民眾感染病例。

▼防疫措施全面展開。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,農曆新年,中國。（圖／達志影像／美聯社）

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