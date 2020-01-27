快訊／台灣出現第5例武漢肺炎！中部50多歲女「和台灣首例同班機」

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內已經出現第五例確診個案。是中部50多歲女性，去年10月下旬到中國大陸武漢工作，沒有華南海鮮市場活動史以及禽畜接觸史，1月20日返台，25日出現發燒、肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治隔離病房，今日確診。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

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指揮中心指揮官陳時中表示，該名中部50多歲女性，去(2019)年10月下旬赴中國大陸武漢工作，無華南海鮮市場活動史及禽畜接觸史，今年1月20日返台。1月25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今(27)日確診。

值得注意的是，她和台灣第一例確診個案是同班機人員，本來就在監控之中。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心統計，昨(26)日國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)。5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

目前中國大陸旅遊疫情建議第三級警告(Warning)之區域已由武漢市擴大為湖北省，其他各省市則提升至第二級警示(Alert)。指揮中心再次提醒，民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。