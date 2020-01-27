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韓國瑜「我現在要出征」拚總統　馬英九競選時也曾用

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▲韓國瑜宣布請假3個月,投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜高唱《我現在要出征》，展現拚總統大選的決心。（圖／地方中心攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜去年宣布請假三個月後，在記者會上高唱《我現在要出征》，展現拚總統大選的決心。其實這首歌前總統馬英九競選台北市長時也曾用過。

韓國瑜去年10月15日宣布，隔日起開始請假，未來三個月投入2020總統大選。在正式宣布請假後，韓國瑜表示，自己將從南方出發，要把南方純樸、勇敢、誠懇、溫暖的精神帶給全台灣，「從今天開始，我們帶著溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光」。

韓國瑜發表完演說後，又提到年輕時喜歡唱一首歌，現在唱一遍，唱完，所有的問題都能解釋清楚，語畢後當場清唱《我現在要出征》，表達參選總統的心境與決心，他還一度唱到眼眶泛紅，令現場韓粉為之動容，與韓國瑜合唱，並大喊「市長加油！」

事實上，馬英九1998年競選台北市長時也將《我現在要出征》作為競選歌曲，沒想到20餘年後變成韓國瑜出征歌曲，也讓這首歌再度成為話題。

我現在要出征歌詞：

我現在要出征

我現在要出征，我現在要出征

有伊人要同行，唉有伊人要同行

你同行決不成，我現在要出征

我若是打不死，我總會回家來看你

倘敵人不來欺負我，我怎會離開你

但國內每個人民都要靠我保護

我所以要出征，就因為這緣故

再會，再會，再會

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