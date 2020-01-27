好教育給人知識和智慧　哥大教授談華人家庭：別以自己觀點決定孩子學習

▲華人教育觀常會以自己的觀點，主導小孩的學習方向，但更重要的是讓孩子發展本身的興趣。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

教育一直都是各國社會關心的議題，但如何是好的教育？在美國哥倫比亞大學教育學院擔任教授的程賀南表示，教育之於思考就像太陽之於人眼所見的光明，若沒有教育，思考就會受侷限，而「好的教育賦予人知識和智慧，讓人理解世界和自己。」

《世界華人圈》報導，哥大教授程賀南認為好的教育，就個人方面能夠更佳了解自己，在社會層面則是讓每個人都想要主動參與社會活動，一起合作打造更好的社會。她說，人應該透過教育發掘出自己的才能，而教育能幫助人建立自己的個體化，避免單一扁平的社會形成。

儘管在美國，許多華人家庭的父母親，仍會以為好教育就是要依循某一種固定模式進行，例如「能考上常春藤學校的教育就是好教育」、「要從小學鋼琴」、「每天練習8小時小提琴」，但程賀南認為真正有益的教育，應該是幫助學生確立個性和優勢，同樣是找出個人個體性並發揮才能，而非強迫孩子改變或增加興趣。

一如美國社會過去一個多世紀以來的主流觀念，程賀南提到「學生才是教育的主體」，家長和老師不應該以自己的觀點，決定孩子該學鋼琴等的課程，而是應該從學生的適性出發，了解孩子的興趣和能力外，給予一定的自由，重要的是學習的過程要快樂，不是一昧的壓力。