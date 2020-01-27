上香拜拜四大禁忌易踩雷！　插歪了拔出來…對神明超不敬

▲上香「四大禁忌」超容易踩雷。（圖／取自pixabay）



記者陳致平／綜合報導

上香是參拜廟宇敬神禮佛的禮儀，農曆新年，許多人都會走春拜拜，求神庇佑，而線香就是和神傳達信息的一種方式，不僅供養諸神，也是傳誠達信重要的途徑。儘管只是「插香」這個動作也內涵不少規矩，其中包括四大禁忌：第一，右手插香，第二，用嘴吹熄火苗，第三，拿香上半部，以及第四，重新插香。

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▲上香拜拜規矩多。（圖／資料照，下同）



依據道教禮儀，上香會上三柱香，正確方式是用雙手舉香置於胸前，彎腰三拜後，用左手插香，若不小心點燃的火苗，也切忌用嘴吹滅，改以右手扇風、搖晃、自然風等來熄滅來是最好的。

左手插香，源自於中國自古以右為尊，左手代表自己身分較低；也有一說認為，左手是吸收陽氣的手，右手是排出陰氣的手，以廢氣之手和神明溝通不禮貌。另外，拿香時，也不要拿香的上半部，那是留給佛祖的，上香人只要雙手拿底部，合攏置於胸前、彎腰拜拜即可。

台灣人經常燒香拜神，祈求保佑，插香都會希望香能又直又正，不小心「插歪了」還會拔起來重插，但這樣的動作其實對神明非常不敬，若是在結婚等婚禮儀式上重插香，也被視為觸霉頭、詛咒新人二婚的兆頭。建議插香時若想調整位置，應讓香保持在爐中，輕微地移動。