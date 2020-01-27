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澳門珠海加速融合　「橫琴新口岸」拚今年春天開通

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▲▼ 澳門特首賀一誠赴珠海、橫琴考察。（圖／澳門特區政府）

▲澳門特首賀一誠赴珠海、橫琴考察。（圖／澳門特區政府，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸國家主席習近平上月在澳門回歸20年大會上表示，要做好珠海、澳門合作開發橫琴的計畫，為澳門長遠發展注入新動力。為了推進兩地交流，「橫琴新口岸」的進度備受關注，澳門政府指出，法務局已在起草口岸與延伸區的相關法案，將提交立法會審議，「開通日期未能確定，但會爭取在2020年第一季開通。」

澳門行政法務司司長張永春表示，全國人大常委會日前通過了《全國人民代表大會常務委員會關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定》，但特區方面還需要因應《決定》的內容和管理的需要制定本地的法律，將澳門特區的法律適用於澳方口岸及延伸區。

▲▼ 澳門特首賀一誠赴珠海、橫琴考察。（圖／澳門特區政府）

張永春提到，法務局已經參照之前在橫琴澳門大學新校區適用澳門特區法律的「第3/2013號」規定，草擬了相關的法案交行政會討論，將盡快交立法會審議，「由於尚有本地立法工作及口岸開通後的測試工作要配合，開通日期未能確定，雖來不及在農曆新年開通，但會爭取在2020年第一季階段開通。」

澳門治安警察局副局長劉運嫦表示，在粵澳創新合作的基礎上，橫琴新口岸未來將建設成集客流、物流於一體的「大通關」口岸，實施「合作查驗、一次放行」查驗模式，旅客和車輛都只需一次排隊即可完成全部的出入境查驗手續。

有關澳門口岸區的運作，劉運嫦指出，在正式通關前需要進行壓力測試、消防疏散演練和防衝關演練。消防疏散演練涉及兩地消防及口岸所有部門，防衝關演練則涉及兩地口岸海關、出入境等部門。

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