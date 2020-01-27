19歲小爸爸硬上女友人！辯護人喊「一時失慮」…16歲妹打臉：他還在那邊笑

▲張男性侵女性友人，辯護人表示他是一時失慮求酌減其刑，但不被法官採信。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／金門報導

金門一名張姓男子2019年將未滿16歲的女性友人強壓床上性侵得逞，無視對方激烈抗拒20分鐘，挨告後辯護人稱，張男是一時失慮，犯後相當後悔，希望法官判刑時能酌減其刑，但女友人一句話立馬打臉！法院最後依強制性交罪，判他有期徒刑3年6月，全案目前上訴二審中。

判決指出，19歲的張姓男子2019年3月24日晚間9時許在友人家中打牌，接到未滿16歲的女性友人小乃（化名）的臉書訊息，要求他接送返家，於是張男提議可以請另名蔡姓友人協助載送，另外與小乃相約在城隍廟碰面後，再到張男家中等候。

孰料，小乃才到張男家中2樓客房等待不久，張男竟提出要求，要小乃幫他打手槍。張男遭拒後竟直接將小乃壓在床上強吻嘴唇、胸部，碰觸下體，還將小乃的內外褲褪到大腿一半處性侵得逞。過程中小乃不斷嘗試將張男推開，但仍慘遭蹂躪20分鐘。

雖然張男辯護人稱，張男年紀才19歲，沒有任何前科，是一時失慮才會犯案，犯後感到相到後悔，希望法官能酌減其刑，但法官發現，張男在20分鐘內都無視小乃的拒絕，小乃曾在偵查中證稱，「我當時還傳微信給張男，說我沒有告你就不錯了，他還在那邊笑」，不予減刑。

金門地方法院審理後，審酌張男無業，已婚狀態育有一子，目前生活費由父母提供，決定依強制性交罪判張男有期徒刑3年6月，全案目前上訴金門高分院審理中。

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