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小三通停發陸客落地簽　楊鎮浯：金門防疫標準應高於其他縣市

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▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金廈小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢疫情確診案例快速增加，移民署26日起停發小三通落地簽，但有許多人認為仍有傳染風險，應全面暫停小三通。對此，金門縣長楊鎮浯表示，民眾對小三通關閉涉及層面既大且廣，非縣府片面可宣布，希望中央嚴密監控疫情，並提供金門高於其他縣市的防疫資源。

楊鎮浯指出，關於民眾對於小三通停止與否意見兩極，縣府都了解，並且高度重視，之前也跟中央反應地方要求關閉小三通的意見，但小三通關閉與否涉及層面既大且廣，且權責在中央主管機關而非地方主管機關，縣府無法片面宣布停止。

▼金門縣長楊鎮浯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨兩岸交流會議 金門縣長楊鎮浯。（圖／記者屠惠剛攝）

楊鎮浯提到，請中央政府綜合考量金門整體醫療能量，審慎考慮是否暫停小三通，也呼籲中央應隨時掌握金門疫情動態狀況，協助地方政府嚴密監控疫情，並做必要的管制措施，「中央單位對於金門防疫協防標準也應該高於其他縣市，投入更多的防疫資源。」

對於小三通停發落地簽對金門的影響，楊鎮浯認為，觀光產業一定會受到很大的衝擊，縣府會研擬觀光業輔導、旅遊業補助方案，與業者一起度過難關。

此外，金門三月的馬拉松活動以及三月的赴陸進香活動是否停辦，楊鎮浯表示，考量疫情擴散情形、地區醫療防疫能力及民眾期待，馬拉松決定停辦；進香活動慮及民眾信仰，決議延辦，並視疫情控制狀況及宗教節慶合適節點，再行辦理。

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

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