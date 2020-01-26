大陸武漢肺炎估還要燒4個月！專家：台灣要沒有社區感染「不容易」

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續擴大，僅剩西藏自治區沒有病例，國際間包含台灣在內都陸續有確定病例傳出。專家預測，大陸疫在未來的一兩個月不會很快就下來，會維持在高檔並且影響週邊國家，春節就是第一波挑戰關鍵，若我方有做好解且持續維持，應該可以應付從中國大陸進來的病毒。但台灣要完全沒有社區感染不容易，目標應該設立在「即便有社區感染也不要讓其蔓延」。

▲黃立民、張上淳談武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今（26）日上午召開記者會說明國內針對武漢肺炎的應變措施，並請國內專家-傳染病防治醫療網指揮官張上淳以及台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民說明目前對疫情的觀察。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月25日累計1,975例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中324例重症，56例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

國內目前仍維持3名確診個案持續收治醫院負壓隔離病房；國際間除我國外，累計36例確診病例，分別為泰國5例、香港5例、澳洲4例、馬來西亞4例、日本3例、新加坡3例、法國3例、澳門2例、越南2例、南韓2例、美國2例及尼泊爾1例。

▲中央流行疫情指揮中心記者會說明最新狀況。（圖／記者劉亮亨攝）

中國大陸疫情越演越烈，且包含武漢在內有多個城市進行封城管制，張上淳會中分析，中國大陸目前情況主要因為前端未做好管控，這幾天個案快速增加，但陸方應該已經警覺，所以才會把武漢地區進行封城，減少居民移動，希望降低接觸機會來降低感染機會。

張上淳認為，封城後減少病例輸出，對其他地區是有所幫助，因為減少了其他地方壓力、傳播機會，至於封城後的內部疫情是否能得到控制，還得看管控問題，例如醫院有無做好感控措施等。

黃立民表示，國外研究推估大陸武漢肺炎疫情恐怕還得延燒4個月，至少將來的一兩個月不會很快下降，說不定會持續維持高檔、爬坡趨勢。對台灣的疫情影響還有待觀察，而眼前春節就是第一波挑戰，把這一波做好控制就是關鍵，並且把體系持續維持下去，預期未來好幾個月還要持續應付可能從中國大陸進來的病毒。

不過黃立民也認為，台灣要完全沒有社區感染不容易，目標應該訂在「即使有社區感染也不要蔓延」，很快控制下來且疫情不要進入醫院。

除了配戴口罩等措施，黃立民也提醒，環境、物品消毒建議達到56度的高溫，酒精擦拭也可作為消毒手段，所以一般使用的乾洗手對冠狀病毒來說就有殺病毒的效果。