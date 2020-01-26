「現在換你守護這個家」！一封抗疫醫生家書　800字告白藏洋蔥

▲曹曉英穿上防護衣進入隔離區。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

「媽媽還是決定要進隔離病房，沒有聽你的話，跟你道歉。」武漢肺炎疫情持續擴散，湖南省最早收治當地確診病例的郴州市第二人民醫院，該院感染病診療中心主任曹曉英，原本即將要退休了，但在得知疫情後又返回工作崗哨，為了要進入抗疫第一線，與兒子起了爭執，進入隔離區之前，她留下一封800字的家書給兒子，希望能得到兒子的諒解，「現在換你守護這個家，媽媽要守護自己的陣地了。」

據《澎湃新聞》報導，有30年傳染病醫學經驗的曹曉英，已經56歲了，是一名即將退休的醫生，但為了抗疫決定重回第一線，必須住進醫院的隔離區。在離家之前曹曉英與兒子起了爭執，寫下一封書信留給兒子，希望他可以諒解。曹曉英將會住在醫院的隔離區，與24名醫師和30多名護士一起奮鬥，所有人都跟她一樣住在醫院，與家人分離。

▲武漢肺炎疫情延燒，很多醫護人員在第一線抗疫。（圖／翻攝央視）

「這是我們醫生該做的！」曹曉英在書信中對兒子道歉，沒有盡到母親「陪伴」的義務，但絕對是百分百的愛兒子，就算不能回家團圓，但依然記得準備年夜飯，她說兒今年會帶女朋友一起回家過年，但因為無法與大家圍爐，巴先年夜飯準備放在冰箱的冷凍庫，她語重心長的寫著，「兒子，媽媽選擇了醫生這份職業，就注定我們聚少離多。媽媽百分百愛你，但我的時間並非百分百屬於你。」「我深知感染病給人們帶來的痛苦和折磨。我畢生的願望就是消除這種痛苦和折磨。對不起兒子，我們短暫的別離是為了千家萬戶的歡聲笑語。」

800字的家書中，曹曉英在最後寫下「乖孩子，現在換你守護這個家。媽媽要守護自己的陣地了。」字裡行全透露著滿滿的愛，這封家書原本沒有打算要公開，書信曝光後惹來許多網友的淚水，「願所有一線的白衣天使們都是平安歸來和家人團聚」、「紙短情長，媽媽的愛全在心裡」。

▲▼曹曉英家書曝光。（圖／翻攝自澎湃新聞）

家書全文：

兒子：

展信佳。媽媽還是決定要進隔離病房。沒有聽你的話，跟你道歉。

那晚電話爭吵中你說：「現在形勢嚴峻，醫院的醫生都可以上，為什麼你這個快退休的人還要進隔離區上一線？這不是拿自己的生命開玩笑嘛？」我知道這是你對我的關心和擔心。但我還是希望你能理解我，這是媽媽的職責和使命。

兒子，人生不應該是求得安逸，有奉獻才能體現人生的價值。晚年亦復如是。

兒子，媽媽選擇了醫生這份職業，就注定我們聚少離多。媽媽百分百愛你，但我的時間並非百分百屬於你。三十年前，我就與傳染病結下不解之緣，你見過傳染病人和家屬看我的目光嗎？那裡面透出的是對醫生的信任，對健康的追求和對生命的渴望。

在他們眼裡，我就是他們生存的希望。我深知感染病給人們帶來的痛苦和折磨。我畢生的願望就是消除這種痛苦和折磨。對不起兒子，我們短暫的別離是為了千家萬戶的歡聲笑語。等這次疫情平息，媽媽答應你，盡可能地多陪陪你們。我相信你能理解的，對嗎？

兒子，請你放心，媽媽和同事們都有信心也有能力，打贏這場沒有硝煙的阻擊戰。手足口、人感染禽流感、埃博拉出血熱、鼠疫，我們都打贏了，而且贏得漂亮！

兒子，說不怕是假的。但在使命面前，「害怕」這個詞必須放下。今年雖我已56歲了，但媽媽是臨床一線骨幹，又是一名老黨員，我必須扛起自己肩上的職責，必須義無反顧！

兒子，你說今年會帶女朋友一起回家過年。媽媽很開心，因為你真的長大了。這些年媽媽總是忽略你的成長，沒想到一晃你已經是要準備進入人生下一階段的大人了。我很是欣慰。想想平時你總愛開玩笑說我是“三不管”，不管家不管你不管自己。但今天不一樣，媽媽已經為你們準備好了年夜飯，放在冰箱的冷凍室，你回來熱熱就能吃。我就不陪你們過年了，替我向小玲道歉。

兒子，紙短情長，媽媽要準備穿防護服了。你放心，我會加倍小心。

乖孩子，現在換你守護這個家。媽媽要守護自己的陣地了。「使命必達，在所不辭」，這是媽媽踐行的承諾，是媽媽對黨和人民的承諾！