武漢肺炎台商沒戴口罩到金巴黎2小時　法務部凌晨急回應：嚴辦！最重判3年

▲高雄市左營一名50多歲男台商22日明知身體不適，第一時間卻隱匿旅遊史，還跑去「金巴黎」舞廳尋歡，讓業者緊急進行消毒工作。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／台北報導

法務部今天（26日）凌晨表示，有關某確診武漢肺炎的男性台商，未配合防疫措施，仍出入高雄某舞廳，可能造成他人遭受傳染或疫情蔓延之危險，恐涉刑責，法務部已要求檢警依法嚴辦。法務部呼籲罹患武漢肺炎民眾，應確實遵行主管機關防疫指示，以免觸法，否則可處最重3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

法務部說，上述個案因涉有《傳染病防治法》第62條罪嫌，高雄地檢署已啟動查緝民生犯罪聯繫平臺，由該署、高雄市政府警察局、衛生局組成聯合專案小組，並指派一位主任檢察官負責，即刻啟動偵查，依法究責。

法務部再一次呼籲全國民眾，為有效遏止中國武漢肺炎疫情對國內影響及蔓延，應依衛生主管機關指示做好防疫措施；若明知自己罹患武漢肺炎，不遵行主管機關指示，例如違反應居家自主管理或隔離或其他防疫措施之相關指示，仍恣意出入各場所，致傳染於人者，將涉嫌違反《傳染病防治法》第62條規定，可處最重3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

▼「金巴黎」舞廳業者進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

法務部說，故請明知自己已罹患該傳染病民眾，務必遵守主管機關指示，否則非僅處以行政罰鍰，檢警機關亦將依法從嚴訴追刑事責任；希望全國民眾一起提高警覺，並發揮道德勇氣，對於罹患武漢肺炎之個人，應協助規勸遵守相關防疫指示，若發現故意違反規定者，並請隨時通報衛生主管機關或檢警機關，讓他們一起守護國人的健康，及時阻絕疫情的蔓延。

高雄市左營一名確診武漢肺炎的50多歲男台商，22日明知身體不適，第一時間卻隱匿旅遊史。中央流行疫情指揮中心表示，該台商22日下午4時至6時曾出入苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），且全程無配戴口罩。事後，一名舞小姐出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀，打電話詢問，對方才坦承「我得武漢肺炎了」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日表示，已請法務部、警政署介入調查，未來一律嚴查類似狀況。而高雄市衛生局也開罰台商30萬元，為武漢肺炎疫情以來的首例開罰。