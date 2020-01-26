初一31人中「百萬大紅包」！光在北市內湖彩券行　一晚開出2注

▲台北市內湖區的「好彩頭彩券行」。（圖／翻攝Google Maps）



文／CTWANT

大年初一晚間開出「大樂透加碼的春節大紅包」獎項，又締造出31名百萬大獎得主，本期共45家投注站開出春節大紅包獎項，又以台北市內湖區的「好彩頭彩券行」開出2注，2張中獎彩券各對中100萬元和50萬元獎金最高。

大樂透加碼的春節大紅包獎項，今晚大年初一所開出的9個獎號依大小順序分別為05、11、12、16、19、27、39、40和43。本期共有46人中獎，其中31人獨得100萬元。

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從小年夜（1/23）起到大年初一，春節大紅包獎項累計已送出91組，還有269組百萬大獎待送出，大年初二（1/26）大樂透仍然會開獎，頭獎保證一億元，並將加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項，想中大獎的民眾一定要記得購買。

針對初一「大樂透加碼的春節大紅包獎項」，本期共開出37組、46名幸運兒中獎，其中31人獨得100萬元獎金；4組為兩注均分，每人各分得50萬元獎金；1組為3注均分，每人各分得33萬3,333元；另有一組由4注均分，每人各得25萬元獎金。

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