飛起來！2020年台灣出發新航線盤點　可以直飛米蘭、普吉島了

▲泰國普吉島周邊有非常多小島，跳島旅遊是最佳玩法。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

今年上半年不少航空公司早已規劃新開台灣出發新航線，台灣虎航繼1月3日開航韓國首爾後，3月30日也將接著插旗新潟；由張國煒成立的星宇航空則在1月23日澳門、峴港、檳城3航點齊發營運載客，華航及長榮航空也紛紛搶攻東南亞市場，此外，義大利米蘭自2月18日起將有直飛航班，旅客直飛快速又省時，也讓不少民眾相當期待。

《ETtoday新聞雲》盤點今年上半年各大航空公司開航的定期航線，1月3日台灣虎航開航桃園-仁川（首爾），初期每周營運3天，去程航班編號IT600，每周二、五及周日晚上10點自桃園機場起飛，回程航班編號IT601，每周一、三及六凌晨2點30分自仁川國際機場起飛，來回共6航班，自3月29日起，航班將增為天天飛。

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▲AirAsia自1月22日將利用延遠權進軍日本市場，運行每周4班「吉隆坡-台北-沖繩」。（圖／AirAsia提供）

1月10日越捷航空開航桃園-芹苴，每周4班，去程班機於晚間6點10分從台北起飛，並於晚間8點55分抵達芹苴；回程班機於中午12點40分從芹苴起飛，下午5點19分抵達台北。1月15日泰國微笑航空開航高雄-清邁，每周4班；1月18日海南航空開航桃園-三亞，每周2班；AirAsia亞航1月22日開航吉隆坡-桃園-沖繩，每周4班（周一、三、五、日），並以廣體客機A330-300營運，提供每航班377個座位。

▲星宇航空小年夜3航點齊發首航。（圖／星宇航空提供）

由張國煒成立的星宇航空則在1月23日三航線澳門、峴港、檳城3航點齊發首航，每天航班數分別為3班、2班、1班，時間部分澳門為7時30分，峴港為7時40分，檳城則為9時20分，班機飛行時間除方便旅客豐富行程，全機也享有免費WiFi。

▲長榮航空2月18日起直飛米蘭，4月2日起，每周3班台北往返普吉島。（圖／翻攝自長榮官網）

長榮航空今年航線布局積極，2月18日直飛米蘭，將使用777-300ER型客機，每周4航班，班機時間為晚上11時40分從桃園機場出發，隔天清晨6時30分抵達米蘭馬爾彭薩機場，飛行時間13小時50分；回程則是上午11時從米蘭起飛，隔天清晨6時30分到桃園機場，飛行時間12小時30分。

4月2日起，長榮也將開航桃園-普吉島，每周三班，每周二、四、六11:05（當地時間）台北出發，15:30（當地時間）從普吉島返程，為目前台灣唯一直飛普吉島的航空公司，屆時由台北出發前往普吉島往返時間可大省至少6小時以上。該航線將以空中巴士A330-200機型飛航，機上配置有24個商務艙、228個經濟艙，共252個座位數。

▲▼普吉島也有購物中心。（圖／泰國觀光局提供）

另外，華航在今年也大力搶攻東南亞市場，3月29日先開航桃園-宿霧，以737-800機型執飛，每周一、三、四、五、六、日飛航，每周共6班。出發航班CI705，上午7點40分桃園起飛，當地時間10點35分抵達，回程航班CI706，為11點35分起飛，台北（桃園）時間下午2點30分抵達，早去午回更方便旅客安排行程。

▲▼華航3/29開航台北－宿霧航線。（圖／華航提供）

6月23日起，華航再闢每周4班直飛清邁，以738機型載客，每周二、三、五、六出發。班號CI851上午7點30分台北起飛，當地時間10點20分抵達，回程航班CI852 上午11點20分起飛，台北時間16點35分抵達。

越竹航空則規劃3月1日開航高雄-河內、每周7班；4月1日開航高雄-胡志明、高雄-峴港，分別為每周7班、3班。另外，《ETtoday新聞雲》也掌握其他航線開航消息，包含星宇航空宿霧航線預計4月初開航、台灣虎航規劃開航桃園-長崎航線。

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