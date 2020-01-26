34E火辣直播主葆葆　遇變態粉絲自拍「看照片DIY」...當場嚇傻報警

記者邱中岳／台北報導

綽號葆葆的直播主，大學開始兼職外拍、直播賺錢，在21歲時就靠著外拍賺進第一桶金，而原本直播時乏人問津，經過2年努力也成功賺錢，最後懂得投資的她又靠著直播所得在新竹開了通訊行，但也曾經遇到變態粉絲自拍「看著葆葆照片打手X」當場嚇傻報警。

24歲的許芳瑜，綽號葆葆，大學時開始在外兼職外拍，也當過JKF女郎，在人生21歲時賺進第一桶金。葆葆表示，當時對觀光系沒有興趣開始在外賺錢，一天要做3份工作，除了外拍、直播之外，甚至做過汽車銷售員。

▲擁有34E傲人身材的葆葆21歲兼職外拍賺進第一桶金。（圖／直播主葆葆提供）

葆葆直言，剛開始做直播相當苦，幾乎沒有甚麼人觀看，但天性樂觀的她也總認為，因為自己愛唱歌，也喜歡帶給別人歡樂，所以將直播時段當成自己的KTV，而且還自嘲「在這裡唱歌就算走音也不會被噓」。

▲葆葆因為自己愛唱歌，所以將直播間當成KTV，還自嘲「就算走音也不會被噓」。（圖／直播主葆葆提供）

經過1年的努力，葆葆在直播界闖出名號，每個月收入約在15萬元左右，而生性活潑的葆葆也定期與粉絲聚會見面，也在通訊軟體成立群組與粉絲分享每天的心得，最後經過2年的努力，將賺到的錢轉投資在新竹開設通訊行。

▲葆葆對大學所讀科系沒興趣，利用課餘時間兼差，曾經當過銷售員、外拍小模等。（圖／直播主葆葆提供）

立志成為「直播界的小S」的葆葆說，因為以前常常看小S主持的節目，相當欣賞小S辛辣、幽默的主持風格，所以在直播時偶爾會「講幹話」，且擁有34E傲人身材的她直播時也會穿著火辣，因此吸引15萬粉絲關注。

▲有變態粉絲曾私訊猥褻影片給她，但還是會做一名稱職的直播主帶給大家歡樂。（圖／直播主葆葆提供）

而葆葆說曾經也遇過變態粉絲，竟然私訊一段影片給她，葆葆打開看竟然是將自己的照片放在馬桶上做猥褻行為，且全程錄影後傳給她，也讓葆葆嚇得跑到附近派出所備案，但對此葆葆也說，這也僅是少數，未來也將持續做直播帶給大家歡樂。

【葆葆資料】

身高：160cm

體重：50kg

三圍：34E／26／34

臉書：許葆葆（葆葆女王）

IG：_bo916_

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