「雙色硬幣」招財術！命理師曝3生肖刮刮樂中獎機率爆棚

▲生肖屬「「虎、馬、狗」的人2020吉星高照組，可利用一些小撇步讓偏財運滾滾來。（示意圖／台彩提供）

記者陳致平／綜合報導

過新年除了要穿新衣、說好話之外，按民間傳統習俗這時候正是補財庫的最佳時機，命理師吳美玲近日就特別分享幾點招財祕法，讓12生肖的朋友都能在新的一年找到屬於自己的開運術，替自己招財進寶，養足財氣，讓事業順順利利。

吳美玲指出，先將12生肖依序分成四組，分別為「猴鼠龍」、「虎馬狗」、「蛇雞牛」和「豬兔羊」四組。「猴鼠龍」屬於欠缺貴人型，在工作運上表現比較不佳，很多事情都會不順利，容易錯失良機，建議可以使用「蜜桃金色」的長皮夾，再放入五張開運錢，分別是千元、五百元、兩百元、一百元鈔票來幫助五行轉運。五行相生運轉，可以幫助事業運、桃花運，得到貴人的提攜。

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第二組「虎馬狗」是吉星高照組，在2020新的一年不管是刮刮樂、過年打麻將、發票想中獎，都建議使用「黑色」的皮夾，另外一個小訣竅是使用50元和10元硬幣，用膠帶將兩者黏起來，再用於刮刮樂或是公司的摸彩券，讓偏財運滾滾來。

「蛇雞牛」這三個生肖的朋友，一定要把握這個時機讓財運再翻倍，建議使用「蜜桃金色」的長夾，一開始使用皮夾的時候放8枚硬幣，象徵「財運發發發」，讓未來這一年充滿無限生機。

▲正是補財庫的最佳時機。（圖／資料照）

最後一組「豬兔羊」是財庫漏洞組，今年不論在投資、花錢、工作方面，凡事都要小心，要節省、切忌亂投資，建議使用黑色皮夾，搭配黑色皮包，在裡面放入36枚銅板，象徵著36天罡。

除了上述的招財祕法外，吳美玲提醒所有人可將錢幣放在長夾內，「養財養七天」可以養足財氣的磁場，在這七天之內，可以把錢多多放入錢包內，盡量不使用，此舉更能放大財氣的能量，讓新的一年財運生生不息。

▼命理師分享12生肖招財祕法。（影片／Youtube／命運好好玩）