與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

▲人夫與小三簽下性愛契約規定每月壞壞2次，發現小三似乎有意疏遠後氣炸。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名人夫與另名女子小乃（化名）發生婚外情，搞到家庭破碎，2人分手後簽下「性愛契約」，內容規定小乃每月願配合發生2次性行為，但2018年9月間，人夫發現小乃似乎有心疏遠，竟以散布過去的「愛情片」來要脅。小乃報警處理，二審法官將人夫判刑1年，緩刑3年。

判決指出，人夫與小乃情變後，在2018年5月間曾簽下「性愛契約」，內容列出3點，小乃每個月須陪伴人夫2天，滿足他一切的慾望；要把人夫當作第2個男人，叫老公、「說色色的話挑逗你，傳你最愛的身體照滿足你」；最後一點則是「安全性行為」，做愛必須戴套。

而人夫也必須做到3點，不干預小乃的感情世界、私人領域；雙方好好相處，人夫必須給予關心、體貼、尊重、支持；最後一點也是安全性行為，「除非我們沒有了性行為，你不管跟誰也必須要戴套」。

但2018年9月間，人夫得知小乃似乎有了新歡，開始有意疏遠而心生不滿，不但瘋狂傳訊給小乃，提醒小乃仍要履行性愛合約，否則將把交往期間拍下的性愛影片、照片上傳至臉書供他人觀看。內心飽受折磨的小乃最後只好報警處理。

橋頭地方法院審理後，依強制罪判人夫有期徒刑1年6月；案經上訴，高雄高分院改判人夫有期徒刑1年，緩刑3年，期間付保護管束，並應接受法治教育課程5場。

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