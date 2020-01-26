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黃昭順驚人語錄…灑豆防飆車、台三線是哪三條線　拍桌怒嗆7次「混怒」

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國民黨立法院黨團佔領主席台與民進黨立法院黨團發生衝突,蘇嘉全,黃昭順（圖／記者季相儒攝）

▲黃昭順。（圖／ETtoday資料照）

 記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立委黃昭順在2020大選競選連任失利，敗給民進黨立委劉世芳。過去，黃昭順常爆出令人噴笑的言論，像是去年《同婚專法》逕付二讀，她為此不滿要求行政院長蘇貞昌答詢，並且不斷拍桌怒罵「我們很混怒」一共7次，成為網路上的熱門討論話題。

當時黃昭順不滿表決結果，拍桌怒嗆蘇貞昌，「700多萬人民的投票，就這樣幾分鐘把他否決掉，你沒有『混怒』嗎？我們很『混怒』！」蘇貞昌回應黃昭順，這是你們立法院的職權行使，我尊重立法院，但黃昭順完全沒有讓蘇貞昌有空間說話，不斷質問「你沒有『混怒』嗎？」，更拍桌表示「我們很『混怒』！」

蘇貞昌覺得黃昭順情緒有點激動，要她「calm down,calm down」，黃昭順轉移話題說，「你剛剛要陳怡潔委員不要講英文嗎？你現在講什麼calm down？」

蘇貞昌解釋，沒有叫她不要講英文，「我是說同一種語言不能溝通的話，需要用英文」，黃昭順又說，「你不要跟我耍嘴皮」，蘇貞昌無奈說，「我來答詢啊！是妳請我上來答詢」，黃昭順則說，「你不答詢可以回去」，蘇貞昌立刻回「好，謝謝」就轉身回到座位上。

▲▼黃昭順質詢。（圖／記者屠惠剛攝）　

▲黃昭順舉牌向蘇真昌抗義。（圖／記者屠惠剛攝）

回顧過去黃昭順的驚人語錄，可以從2010年她參選高雄市長來看。當時高雄飆車族亂象十分嚴重，於是，黃昭順提出「在馬路上灑豆子」的想法，她說「第一個我會撒豆子，第二個我用放一些例如鐵釘之類的，你會摔下來，可是飆不成，我覺得弄個幾次之後，他們就不敢了，這個部分我會很堅持。」使出這樣奇特的方式防治飆車族讓民眾相當傻眼，網友更戲稱黃昭順「灑豆姨」。

2016年5月23日，客委會主委李永得到立法院備詢，處理客委會預算解凍。黃昭順搶第一個登記質詢，提到政府要推國家級台三線浪漫大道，但是當地都沒有桐花可以欣賞讓遊客很失望，李永得就說，「要浪漫就不能去人多的地方」，黃昭順回，「你要讓我知道哪三條線比較少人啊」，李永得尷尬的表示「浪漫台三線不是三條線」而是沿線有客家莊、客家地景的公路。

2019年12月，國民黨多位立委赴外交部抗議蘇啓誠案，現場發生嚴重推擠，立委陳玉珍的手遭門夾傷送醫住院。沒想到，事後有網友看現場影片發現，是黃昭順故意把陳玉珍的手拿去給門夾的，被網友戲稱「夾手他人」。

▲▼ 陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲ 陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）

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