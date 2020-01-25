淡海輕軌年後拚藍海線通車　添多元交通機能





▲淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北大眾捷運公司提供）

記者陳政錄／綜合報導

2020春節後，北台灣淡江、北海岸等地區交通建設進入關鍵期，包括淡海輕軌藍海線第一期力拼年初通車，淡江大橋正在施工，而淡北道路和藍海線第二期工程都將展開，可望在未來帶動淡海新市鎮的多元交通機能。

以淡海輕軌來說，第一期路網綠山線（崁頂-紅樹林），於2018年底通車，而藍海線（台北海洋科技大學-漁人碼頭）原定2019年底通車，但根據新北捷運三環六線進度公開專頁資訊顯示，2014年啟動主體工程建設後，目前仍在施工階段，尚未進入通車前置作業。





▲淡海輕軌線路圖。（圖／新北市捷運工程局提供）

據了解，藍海線主要幫助路網延伸至台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站，共規劃3座平面車站，總長2.21公里，解決淡水地區主要聯外道路尖峰時段交通擁塞，便利在地居民通勤、外來遊客造訪，但未來第是否駛進淡水老街，目前仍在研擬中，因此目前市民主要關注藍海線在去年底未能通車後，今年初能否如新北捷運局承諾正式上路。

另於藍海線第二期和淡江大橋、淡北道路方面，前兩者預計2024年完工，淡北道路則歷經24年環評，終於在今年初確定，工程在2020年底動工，力拼2023年完工。新北市長侯友宜表示，淡水、關渡地區非常需要這條擔負緊急醫療、急難救災功能的道路，同時紓解台2線交通壅塞問題，消除當地民眾長久以來的塞車惡夢。

新北市工務局表示，淡北道路全長5.45公里，為降低環境衝擊，僅有淡海輕軌共構部分、跨越關渡大橋2處採高架設計，以及立體化型式穿越中央北路及立德路口，其餘皆是平面雙向4線道。侯友宜說，隨著淡海輕軌通車、淡江大橋開工及淡北道路興建案通過，這三項重要建設對解決淡水地區交通壅塞問題有莫大助益。

▼淡海輕軌第二階段規劃，輕軌駛入淡水老街。（圖／記者黃靖惠攝）

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