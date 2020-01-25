「一尊木乃伊」躺弟房間！　「不合格亮點」被揪出...他睡前秒修正

▲ 弟弟睡覺捲成木乃伊 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

半夜看到這畫面會嚇到啦！一名女網友分享弟弟奇妙的睡姿，原來弟弟每次睡覺都要把自己緊包在被子裡，雖然還是可以呼吸，但就是讓她覺得很困惑。對此，不少人都跳出來表示自己也有這樣的癖好，還糾正弟弟「腳不能露出來」才是合格的。

「小時候捲著睡叫可愛，長大就......。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出弟弟睡覺的模樣，只見弟弟把自己整個人都捲在棉被裡，讓她每每見狀都感到百思不解。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然弟弟包得密不通風，但頭頂處仍會留一點空隙呼吸，所以不擔心他會悶死，好奇是否有人和弟弟一樣，一定要包成木乃伊才能睡著。

貼文一出，不少網友們都笑表示，「我也會這樣，還可以防止蚊子騷擾」、「他應該是被皇上掀牌了，準備讓皇上寵幸」、「我也會！有種安全感」、「半夜地震會不會很難逃」、「其實你弟是快要羽化的蠶寶寶」。

▲弟弟接受網友們的「指正」 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有一派網友發現亮點，表示「腳應該也要包進去才對」，「露腳就是感覺怪怪的」、「包腳+1」、「沒包腳不合格」。對此原PO事後也更新貼文，表示弟弟看到網友留言後覺得頗為在意，晚上入睡前便用「謙卑再謙卑」的心態改進，把雙腳也一併包進被子裡了。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！



►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

