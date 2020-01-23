無法回家團圓慘過年！蘭庭老闆切割連千毅　力捧徒弟賴賢賢接班

▲▼連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

就在日前引發高雄直播主之亂的連千毅被移審法院，經過法官裁定之後確定續押禁見，確定無法回家過年，不過之前跟連千毅合作的老闆，也就是蘭庭國際的莊董確定跟連千毅切割，同時在農曆年前還大肆宣告，邀請連千毅的徒弟賴嫌嫌重回蘭庭國際平台直播，同時還有「直播女神」Seline，以及「神港奇兵」龍家俊。

蘭庭國際負責人「莊總」莊三瘋表示，連千毅、Seline、賴賢賢與龍家俊四人，過去被粉絲稱為是蘭庭直播「四大天王」，不過就在「直播主之亂」過後，隨著連千毅被羈押，另外三人也陸續離開「蘭庭精品」開台，就在日前莊董切割連千毅之後，就接到不少網友私訊，希望能夠看到三人合體，所以莊董洽談，確定三人願意與蘭庭國際品牌合作。

▲▼連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

▲連千毅還在續押期間，老東家蘭庭國際切割，老闆莊三瘋親自直播拍賣，宣告強勢回歸 。（圖／地方中心翻攝）

莊三瘋強調，「蘭庭國際」品牌重新出發，致力創造全新領域的新媒體平台，並透過遊戲互動、異業結盟等方式，打造與過去截然不同的直播型態，除培養更多新血加入直播主行列，還規劃推出新型網路節目，要讓網友耳目一新之外，全力打造後「連千毅時代」。