嘉義警製作春節疏運QR CODE　舒緩交通流量不打結

▲春節連假來臨，交通疏運將是警方一大課題。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

109年春節連續假期自1月23日至29日，嘉義縣警察局積極配合國道及鐵、公路各項疏運措施，協助疏導返鄉或北上車流外，針對轄內傳統市場、廟宇、觀光景點及風景遊憩區等，也將於尖峰時段增派警力加強交通稽查及疏導作為，避免違規停車影響通行，並適時透過手控號誌方式調節車流，以舒緩壅塞及回堵情形。

▲春節疏運管制及高乘載說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

春節期間嘉義縣內道路相關交通管制及疏導措施說明如下:

一、奮起湖風景區

(一)鑑於奮起湖風景區停車空間不足且169線道路較狹窄，將於1月26日(初二)至1月28日(初四)管制小客車由台18線進入169線，前往奮起湖地區車輛統一改道由台18線63.5k處行駛替代道路經頂石棹前往。

(二)阿里山國家風景區管理處於石棹(台18線61.5k)設置288格自小客車臨時停車位，並於1月26日(初二)至1月28日(初四)每日9時至17時(每隔約20分鐘一班)，提供石棹至奮起湖之免費接駁專車，請遊客多加利用。

▲嘉縣警製作春節疏運QR CODE。（圖／記者翁伊森翻攝）

二、阿里山國家森林遊樂區

因應阿里山國家森林遊樂區園區內小客車停車空間不足，林務局嘉義林區管理處於台18線88.5K至95K增設327格小客車路邊臨時停車格及100格機車路邊臨時停車格，並於1月23日至1月29日每日9時至18時提供免費接駁專車，於89K至95K接駁遊客往返遊樂區大門口，請遊客多加利用。

三、高乘載管制

(一)交通部高速公路局訂於1月27日(初三)及28日(初四)13時至18時實施高乘載管制，本局將派員針對轄內國道1號(嘉義系統交流道、水上交流道、民雄交流道、大林交流道)及國道3號(水上系統交流道、中埔交流道、竹崎交流道)各北上匝道進行管制疏導工作，請駕駛人依員警指揮通行。

(二)大客車、計程車(含空車)、持有身心障礙證明、孕婦證明之小型車(駕駛或乘客)及乘載3人(含)以上(含駕駛及小孩)小型車得不受管制。

四、替代道路

(一)為疏導台18線阿里山公路下山車流，請前往國道3號北上車輛改道行駛嘉126-1線-嘉126線-159甲線-台3線-166線前往竹崎交流道北上，避免台18線中埔交流道前路段壅塞。

(二) 台18線阿里山公路下山小客車得改道行駛嘉130線下山，避免台18線下山車流過多，造成壅塞及行車速度緩慢。

(三)為避免北港大橋交通壅塞，春節期間經台19線前往北港朝天宮參拜遊客，得提前改道行駛媽祖大橋前往北港地區，減少交通壅塞情形發生。

為利民眾查詢春節期間嘉義縣內知名風景區交通資訊及各項管制疏導措施，該局彙整相關網站連結，並製作QR CODE供民眾查詢使用，該局並呼籲民眾做好行前規劃，多加利用鄰近替代道路，避開易壅塞路段，也可收聽警察廣播電臺即時路況，掌握最佳方向，遇有道路壅塞，請耐心聽從在場員警或協勤人員的指揮。

另為確保春節期間轄區交通安全與順暢，該局已提前於1月16日啟動「加強重要節日安全維護」專案工作，除加強各項交通疏導工作，亦強調執法無假期，仍將持續取締重大交通違規行為(闖紅燈、嚴重超速及酒後駕車等)，以防制交通事故發生，提升用路安全及秩序，讓大家真正平安順暢歡度佳節。

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