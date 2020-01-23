印度「光輝戰機」首次成功降落母艦　海軍：下一步打造雙引擎艦載戰機





▲ 印度「光輝」戰機首度成功降落在航空母艦上。（圖／翻攝DRDO官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

印度自製「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）在通過各種測試後，11日首度成功降落在航空母艦「超日王號」（INS Vikramaditya）上。對此，印度國防部（MoD）表示，這次成功完成起降，對於印度自行研製戰機而言，可說是跨出了重要的里程碑，接下來打算以光輝戰機為基礎，打造具雙引擎的艦載戰機。

國防部研究暨發展組織（DRDO）在新聞稿中提到，「光輝」輕型戰機先前在岸上陸續進行了多個測試，透過測試為起降能力累積了基礎。印度國防防長辛赫（Rajnath Singh）隨即也透過推特表達祝福，大讚這次順利降落在「超日王號」是印度戰鬥機發展史的「重大進步」。

海軍消息人士去年曾指出，「我們從一開始就很清楚，印度海軍所需要的艦載飛機，是雙引擎戰機，而不是單引擎，因為即使引擎故障，飛機也應該能夠降落在航母上。」如今光輝輕型戰機順利降落航母，印度海軍也透露，「這項行動，已經證明了印度海軍已掌握設計艦載戰機的基本技術，今後我們將開始自製、研發雙引擎艦載戰機，期待在2026年完成首飛。」

具了解，在光輝輕型戰機的研製過程中，印度海軍總司令蘭巴（Sunil Lamba）

曾一度認為它進度過於緩慢，性能又不符合需求，打算向外國採購57架艦載戰機，所幸光輝戰機後來陸續完成攔截索著陸、滑跳甲板起飛、實際落艦等測試，跟上研發進度

印度海軍表示，首次試飛成功後，下一步將測試雙座版機型，希望在未來2週之內，能繼續完成至少20趟的航母甲板起降測試，以確定光輝戰機能夠和攔截索系統充分、完美配合。

▼ 光輝戰機降落測試。（影／翻攝自youtube）

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