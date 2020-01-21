關懷弱勢！鳳山警10年來愛心送暖不間斷　年節前廣邀各界遞溫情

▲員警將各界募集而來的愛心物資，送到每一戶家庭手中。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導

高雄鳳山區埤頂派出所警員楊守淮十年來送暖不間斷，連所長都被他感動加入愛心行列。19日所長帶著員警、義警及民防與地方慈善機構及熱心人士，一同搬著愛心物資，一包一包的送到弱勢家庭及獨居長輩手中。楊員表示，「只要看見他們的笑容，一切都值得！」

▲員警將各界募集而來的愛心物資，送到每一戶家庭手中。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，埤頂派出所警員楊守淮，經常走訪社區查察戶口，也接觸到許多獨居長輩及弱勢家庭每當看著長輩艱辛的過著生活，內心都很不捨，十年前便下定決心開始關懷社區，同時也邀集地方慈善機構及熱心人士參與，希望能在自己有限的能力範圍內多給予他們幫助，沒想到這一做就是十年。

▲弱勢家庭及獨居長者齊聚，等待發送愛心物資。（圖／記者翁進忠翻攝）

所長張輝文說，以前每年都看見警員楊守淮忙進忙出張羅愛心物資，便詢問楊員「這樣不是很辛苦？」，楊員卻表示「只要看見他們的笑容，一切都值得!」更邀請所長加入愛心行列，所長表示，永遠忘不了第一次將愛心物資送到長輩手上時，他們臉上露出的笑容，因此每年派出所的弟兄都會全力協助寒冬送暖活動。

鳳山分局表示，農曆年前，除了關懷獨居長輩及弱勢家庭的生活狀況外，更會將各界募集而來的愛心物資，送到每一戶家庭手中，希望透過這麼有意義的活動拋磚引玉，把溫暖傳遞到社會的每一角落。

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