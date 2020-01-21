14醫護人員染病！「超級傳播者可能已經出現」港學者：會影響防控難度

▲武漢肺炎肆虐，港學者稱超級傳播者可能已經出現。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎快速擴散，世界衛生組織21日表示，根據最新報告，疫情可能出現「持續人傳人」的現象，但仍待進一步分析。香港大學公共衛生學院副教授朱華晨20日就指出，有14名醫護人員圍繞著1名病患後遭感染肺炎，此案例可以說是俗稱「毒王」的「超級傳播者」很可能已經出現了，但目前還不能完全排除醫護人員間的互傳。

據《新京報》報導，針對新型冠狀病毒是否具備人傳人的能力，朱華晨接受專訪時指出，通常若出現家庭聚集性病例、醫院內感染，或者是社區性暴發，就要高度懷疑是人傳人的可能性了。

朱華晨表示，根據目前公佈的信息，可以確定武漢新型冠狀病毒可以人傳人，接下來還要看能不能「持續傳」，也就是「要看看這些二代感染者，會不會再去感染其他人」。

此外，「圍繞一個感染著病例，有14名醫護人員遭傳染，這也是明確的人傳人證據」，朱華晨補充，此案例可以說是俗稱「毒王」的「超級傳播者（一個人直接感染10人以上）」很可能已經出現了，但目前還不能完全排除醫護人員間的互傳。

截至2020年1月21日晚間21點10分，《ETtoday》記者整理出大陸全境累計確診案例已達303例、台灣1例、日本1例、泰國2例、南韓1例，全球共計308例。其中武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例258例，已治癒出院25例，死亡6例。

▲武漢肺炎「大陸疫情分布」。（圖／陳郁元製作）



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