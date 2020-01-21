游淑慧被點名開除黨籍　踢爆藍營粉專版主身分：無主席的逆襲？

▲游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

記者黃巈禾／綜合報導

臉書粉專「藍白拖的逆襲」小編PO文指稱，有國民黨員及支持者發起連署要求開除高雄市長韓國瑜、台北市議員羅智強、游淑慧的黨籍。對此，游淑慧發文回擊，「比蝦味先還瞎，無主席的逆襲？」、「要開除拿550萬票的韓國瑜？那讓國民黨只拿到430萬政黨票的吳主席呢？」

「藍白拖的逆襲」小編17日發布這篇文章，並設為置頂，內容提到，這份「國民黨黨員與支持者連署要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍」的連署，是鑒於這3人過去2年內對黨中央、黨主席的威脅、攻擊以及不實指控，才決定發起連署，下架3人。

對此，游淑慧21日在臉書表示，「一個自稱和國民黨無關的粉專，管到國民黨黨員家務事，管太寬了吧！」一個高喊要下架國民黨的粉專，怎麼會變成藍營粉專？

游淑慧指出，「藍白拖的逆襲」在黨主席改選之時，發動「無主席的逆襲」，到底是藍軍側翼？還是個人羽翼？據聞黨內有許多人都認識這位彭姓版主，他還是吳主席任內文傳會的同仁，也傳了些過去他的出手點。

游淑慧提到，從洪秀柱選主席時被攻擊、韓國瑜總統初選時被揶揄、郝龍斌宣布參選這次主席時被抹黑、到她與羅智強被連署退黨，「果然是好棒棒、好有正當性，對國民黨大大小小、無所不罵」。

游淑慧提及，跟羅智強還有許多黨內志同道合的同志，他們的訴求都是光明磊落，堂堂正正站出來負責，「而藍白拖的版主或小編要不要也男子漢一點，公開站出來呼籲和連署？反正改革意見大家ㄧ起來，非常歡迎」；同時，也提醒黨內同志，這份連署要求寫地址跟黨證號碼，面對這種不具名的粉專，又正值黨主席改選之際小心個資被外洩。

游淑慧直言，「如果不認同吳敦義前主席是我的罪名；那我認，即便要開除也不後悔」，真心認為私心太重，從2017角逐黨主席的目的，就是為了2020的總統大選，私心未遂後又耿耿於懷，這是一個大家都知道的事實。

游淑慧也在貼文下方留言「要開除拿550萬票的韓國瑜？那讓國民黨只拿到430萬政黨票的吳主席呢？」支持者也紛紛回應「只會躲在鍵盤後面説三道四的鼠輩，是不會讓人信服的。」、「別理會這種見不得光的小強們」、「那個粉專是來亂的」。