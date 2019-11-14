安聯人壽總經理林順才　獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎

▲安聯人壽總經理林順才榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎。（圖／安聯人壽提供）

財經中心／台北報導

中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的第16屆「國家品牌玉山獎」舉行盛大頒獎典禮，安聯人壽今年首次參賽就由總經理林順才拿下「傑出企業領導人」全國首獎，領導能力受高度肯定。

國家品牌玉山獎以「品質、品牌、品味」的多個面向審核，肯定優質企業、領導人及產品，塑造國家品牌優良形象。安聯人壽表示，總經理林順才以其精算背景、重視團隊等人格特質，帶領台灣安聯人壽多次寫下新契約價值（NBV）、年化新契約保費（ANP）、總保費（GWP）等三項業務指標亞太第一。

除了強化企業競爭力，另一方面，林順才重新定義壽險業「以客戶為先」的經營理念，強調「無論科技如何發展到極致，保留對人的尊重與溫度」才是最重要的價值。

安聯人壽表示，在林順才的領導下，安聯人壽首創互動介面的旗艦級數位銷售工具「安聯i探索」及智能客服機器人「Allie艾莉」，他鼓勵同仁們透過換位思考——以客戶的角度出發，無論是開發數位行銷工具或是改造作業流程，才能符合客戶心目中數位化的真正需求。

林順才也在獲獎後表示：「獲獎不僅是對安聯人壽，更是對我本人的一大鼓舞，未來期望能發揮自己多年於產業的專業經驗，為同仁裨補闕漏，往高效率的團隊再精進，也為追求最高品質的卓越績效努力。」