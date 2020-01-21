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外幣保單2019年前11月衰退2成　保險局點出3大退燒原因

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲根據金管會統計，2019年前11月外幣保單新契約保費收入為4,667.3億元，較上年同期衰退19%。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（21）日公布2019年前11月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為4,667.3億元，較上年同期衰退19%；保險局對此表示，主要是受到資本市場波動大、基期較高、全球央行降息等3大原因影響，使得投資人保持保守觀望的態度。

根據金管會保險局統計，2019年1月至11月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣4,667.3億元，較上年同期衰退19%，其中投資型保險折合約新台幣1,488.14億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣3,179.16億元、占比68%。

2019年保單銷售持續呈現衰退態勢，金管會保險局副局長張玉煇分析，去年保單銷售趨勢並沒有太大變化，主要是從2018年第4季開始全球歷經中美貿易戰、英國脫歐等影響，資本市場波動大，使得投資型保單持續走下坡，影響民眾的投保意願。

觀察美元保險商品表現，截至2019年11月底，新契約保單保費收入130.94億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為32.86億美元，較上年同期衰退37%，至於傳統型則來到98.08億美元，年減9%，張玉煇指出，2018年資本行情熱絡，外幣保單買氣較好，但第4季後資本市場出現波動，加上基期高的因素影響，使得買氣有明顯的落差。

至於澳幣保單部分，2019年前11月澳幣保單新契約保費收入為12.57億澳元，其中投資型新契約保費收入4.18億澳元，較上年同期減少29%，至於傳統型則來到8.39億美元，較上年同期成長14%；張玉煇表示，澳幣保單衰退可能與澳洲央行降息有關，對保戶的吸引力稍微降低一點。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入去年前11月是53.38億人民幣，其中投資型前11月新契約保費收入50.13億人民幣，較上年同期大幅減少46%；傳統型則為3.25億人民幣，較上年同期衰退8%；張玉煇指出，人民幣保單銷售減少，推敲是受到大陸市場影響所致。

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