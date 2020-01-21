甜美肉細超搶手　里港吳志賢種產銷履歷「栗子南瓜」

▲屏東縣里港鄉民吳志賢（左）種產銷履歷栗子南瓜，相當搶手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

最近流行小顆柑橘型墨綠色的南瓜，據說是從日本來的新品種「栗子南瓜」，屏東縣里港鄉吳志賢就種了6分地，並申請產銷履歷驗證，是目前南瓜界味道最搶手、最甜美、肉質最細緻的南瓜，經簡單烹煮就能吃到甜美滋味。

36歲的吳志賢，6年前軍中退伍後就和父母親一起務農，最先種小黃瓜開始，剛開始種過冰花，由於市價昂貴，還引起一陣搶種潮，由於小黃瓜都申請產銷履歷驗證，而且和物流通路契作，價格上很穩定，2年前部份改種栗子南瓜。

吳志賢指出，朋友介紹他種栗子南瓜，雖有技術上門檻，但他有種小黃瓜的經驗，所以栽種栗子南瓜就難不倒他，他分批栽種，最近陸續採收，栗子南瓜耐貯放，採收之後先靜置待價而賣，還有3分地未採收。

瓜園內共種了黑海、小紅、奶油南瓜、朱光及尚未命名的品種，平均1分地可收成2000顆左右，這批採收後可以再栽種一輪，等田地休養後再和小黃瓜輪作。

受過軍中嚴格式的管理，他應用在栗子南瓜管理上，分級選別，大小分開，而價格上也有差異；目前以宅配及批發市場為主，肉質綿密細緻爽口甜美，光是簡單烹煮就讓人垂涎三尺，吃過栗子南瓜，可能對別的南瓜沒興趣。

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