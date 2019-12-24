北宜2跑車雙黃線遇砂石車「神龍擺尾」　敏捷點滿閃躲畫面曝

▲北宜2台跑車跑山途中遇到砂石車雙黃線迴轉。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



記者陳豐德／新北報導

北宜公路23日有2台百萬元跑車在跑山，經過北宜16K附近時，突然對向一台砂石車在雙黃線上迴轉，2名駕駛緊急剎車，方向盤往左一打驚險打過，後方駕駛氣得大罵「X你娘XX」，影片也傳到臉書「黑色豪門企業」曝光，12小時內就有4萬5千人觀看，網友嚇得留言說「差點就要換成紙紮車」！

黑色豪門企業PO文表示事發為23日的上午11點，「跑山差幾秒就GG，買貴一點的車還是有好處的」；網友指出影片中的車輛疑似為Mazda MX-5及HONDA的S2000，2輛都是經典車款，影片中2輛車皆高速行駛，引擎聲浪巨響讓人看得心驚膽顫，在過彎一個雙黃線處突然發現一輛砂石車要迴轉，佔據2個車道，MX-5駕駛反應靈敏隨即剎車閃過，而S2000駕駛隨後也跟上，但還是忍不住怒罵了砂石車駕駛。

影片曝光後網友表示「飆車競速還沒被收掉哦」、「運氣好對向沒車來，不然再貴車一樣賠」、「還是建議早晨跑山車比較少」、「上天不收是想讓牠們繼續害人嗎？」、「這種迴轉方式正常開車也難閃的過」、「2邊都沒事，可惜了」、「遊戲中常有的關卡」、「嚇到褲內一包」、「就算真的要硬轉也不要找彎道處吧」、「山路在走，卡鉗要有」、「超速的幹醮迴轉的」等語。

對此，新店警方也表示，根據路段畫面砂石車違規迴轉約在北宜16K附近，但目前仍未接獲拍攝者的檢舉。

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