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國會第三大黨被控「光明會」！三角標誌反君主　泰政黨可能被解散

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▲美元,美金,1元,光明會。（圖／達志／示意圖）

▲1元美鈔上的「全知之眼」，被陰謀論者指是光明會標誌。（圖／達志／示意圖）

記者王致凱／綜合報導

泰國新興政黨「未來前進黨」（Future Forward）立場反對軍政府，卻被以意圖顛覆泰國君主立憲體制為由告上憲法法庭，理由是其政黨標誌與「光明會」（Illuminati）組織有關。泰國憲法法庭21日將就是否將其解散一事做出裁定，此舉可能改變泰國國會政治版圖。

未來前進黨由泰國富豪塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）於2018年成立，去年大選過後在國會500個議席中取得81個席次，名列第三大黨，反對軍政府立場鮮明。

泰國憲法法庭去年7月受理指控案，檢舉人指稱未來前進黨的三角形標誌與光明會有關，又指稱該黨自成立以來，一舉一動都對君主立憲體制抱有敵意，使泰國君主制度受到威脅。檢舉人納塔普恩（Nattaporn Toprayoon）說，他觀察該黨已經數個月，決定檢舉他們是因為他身為泰國人，對國王抱有崇高敬意。

未來前進黨發言人帕尼卡（Pannika Wanich）則表示，這些都只是對手試圖消滅未來前進黨的手段，卻利用「保護國王」理由包裝，因為不會有人反對君主制。她說，「顯然，君主標籤是唯一可以摧毀未來前進黨的指控，我們強調，這是蓄意政治騷擾。」

泰國憲法法庭將於21做出裁決，決定是否解散未來前進黨。帕尼卡表示，此舉將開創不良法律前例，限縮泰國思想和言論自由。泰國素克泰開放大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學者育達朋（Yuttaporn Issarachai）表示，即使未來前進黨沒有被解散，他們仍面臨其他指控，包括違法借貸資金等。

光明會為16世紀創立於巴伐利亞的秘密組織，常被陰謀論者形容為合謀控制世界事務，策劃如法國大革命、甘迺迪總統遇刺案等重大事件，在且在各國政府中安插代理人，目的是獲得權力與影響力，建立新世界秩序。

▼泰國未來前進黨的三角形標誌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼曼谷街頭，泰國未來前進黨廣告看板。（圖／達志影像／美聯社）

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