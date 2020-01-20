春節好去處　桃園新勢公園不一樣　適合老少共遊

▲新勢公園兒童遊戲場共融式遊具增設工程啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區「新勢公園兒童遊戲場共融式遊具增設工程」，20日啟用。市長鄭文燦指出，市府投入近1,200萬元經費，打造新勢公園共融式兒童遊戲場，包括新設3公尺高的地景山丘、大型沙坑、挖土機等遊戲設施，兼具安全與娛樂性，非常適合老少共遊，也是春節連假的好去處。

▲▼新勢公園兒童遊戲場共融式遊具增設工程啟用。（圖／市府提供）

鄭市長指出，新勢公園鄰近老街溪，占地約5公頃，市府先後闢建天幕籃球場、大草坪、空中慢跑道，以及極限運動場、槌球場等遊憩設施，希望滿足民眾多元休閒需求；同時考量罐頭式遊具對兒童缺乏吸引力，市府規劃兒童遊戲場改造工程，保留原本遊戲場內2公尺山丘，並新增一座3公尺高的山丘，山丘間設置白色大型沙坑，以及河川造型玩沙台、挖土機等共融式遊具，另外亦有攀爬設施及溜滑梯等設施，平面遊戲區則新增親子鞦韆等，讓大小朋友都能玩得開心。

而今年桃園燈會將移師老街溪畔舉行，新勢公園也是展區之一，除了有繽紛多元的花燈，新勢公園光雕秀更是今年燈會的一大亮點，民眾絕對不能錯過；市府也期盼透過燈會舉行，展現老街溪的整治成果，待老街溪平鎮鐵騎下游段工程完工後，22公里長自行車道也將完整串聯，方便民眾沿途飽覽溪畔風光；此外，市府也積極推動公園活化方案，希望每座公園都能擁有不同的主題特色，滿足不同年齡使用者的需求。

包括觀旅局長楊勝評、客家局長何明光、工務局副局長王旭斌、平鎮區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！