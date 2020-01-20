信義ATT4FUN強化深夜經濟　「要做24小時不打烊」

▲ATT吸引力集團董事長戴春發。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

隨著A13信義遠百開幕，信義區商圈又成話題，在該區中心位置的ATT4FUN對外一向低調，今（1／20）吸引力集團董事長戴春發難得露面，暢談ATT4FUN在信義區的計畫，表示今年4月將改裝4樓全樓層，引進單價300元至400元價位的的吃到飽餐廳，預計要發展深夜經濟，他直言：「不排除4樓以上的餐廳、夜店等提供24小時營業。」

根據ATT提供的調查資料，全球夜生活最活躍的排行，台北在全球排名第9。戴春發表示，要發展深夜經濟，目前只有信義區做得到。ATT4FUN開幕以來就有夜店進駐，且安全設施管理已經相當周全，AI Night Club每月營業額可破千萬，加上多家館內餐飲最晚可營業到凌晨4點，還有24小時的KTV Sing! Go，都是深夜經濟已經到位的規格。

▲信義區夜店為了防止奧客酒後鬧事，在ATT4FUN門口新增設了多樣儀器。（圖／資料照）

信義區其他百貨如新光三越A9在數年前已持續推動「深夜食堂」餐酒館模式，加上近期開幕的信義遠百A13也有深夜餐廳樓層，加上24小時營業的一蘭拉麵，深夜商機已經慢慢擴大成型，ATT4FUN看準即將到來的年節圍爐，也推出首發「夜經濟」活動，串聯館內7間鍋物包括海底撈、辛殿麻辣鍋、撈王等，即起至2月底消費並完成任務，便可獲得Sing! Go KTV半價優惠券。

針對大直剛開才剛滿一年的ATT4Recharge，戴春發也直言：有些內容需要調整，今年會重新進行改裝，還是鎖定以家庭客為目標，強調「每一間店要有每一間店的特色」。他表示ATT不是財團，靠的是規模，ATT靠的是創意，要靈活經營才行。

▲ATT4FUN館內24小時營業的Sing! Go KTV。（圖／ATT提供）