鼠年走春！年初二起到年初九到成美文化園　享好運美食福氣滿滿

記者唐詠絮／彰化報導

中部地區庭園最優美、建築最有故事的私房景點 - 成美文化園，因應金鼠年春節期間，推出了一系列的好運美食，有象徵升官發財的特製豆乾與象徵福錄雙收的糖葫蘆，自大年初二（1/26日）起至大年初九（2/2日），誠摯地邀請全國鄉親到成美走春，來享受在地的特色傳統小吃。

▲彰化成美文化園年初二到年初九推出新出鼠年招好運福氣美食。（圖／成美文化園提供）

成美文化園更希望年輕朋友帶著家中的長輩一同前來，回憶以往鄉村地方熱鬧的過年氛圍，並將升官和福祿一口口吃下肚，在新的一年裡，福氣飽飽，幸福平安。

▲象徵升官發財的特製豆乾。（圖／成美文化園提供）

成美文化園的阿信表示，春節連假最重要的事，就是與家人團圓出門旅遊，成美文化園為了讓來成美走春的鄉親們滿載而歸，在視覺上與在地苗木、花藝佈置等店家合作透過特殊花卉來傳達花開福貴的意象，在味蕾上則特別在過年期間改造了古厝空間，以古老智慧的中草藥為靈感，並精選了7樣符合過年節慶且費時細心烹煮的懷舊小吃來迎接過年訪客。

▲彰化成美文化園推出象徵福錄雙收的糖葫蘆。（圖／成美文化園提供）

阿信說，為了營造中部最有年味的園區，每年的冬至到隔年的元宵節期間，對內都會舉辦一連串的應景體驗活動，對外則與永靖鄉民聯手舉辦「謝平安」大型祭典，共同將在地文化傳承下去；讓民眾除了吃湯圓，還可以實際體驗自己搓湯圓的樂趣，透過與家人一起搓湯圓的活動，來增進感情。2020年園區將會持續舉辦百年常民生活的職人體驗課程，期待將傳統文化、習俗，用創意、有趣的方式深植於民眾心中，進而引起探訪永靖地方文化的企圖。

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