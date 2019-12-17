頂新和德基金會攜手味全龍球員「接棒未來」！基層棒球訓練營斗六開訓

▲頂新和德文教基金會攜手味全龍球星在斗六舉辦基層棒球營，全台26校600名師生響應。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者唐詠絮／雲林報導

培育棒球員的搖籃！16日頂新和德文教基金會攜手味全龍球員，於斗六棒球場舉辦「基層棒球訓練營」，邀請全台26校600師生共同響應，找來味全龍狀元劉基鴻、徐若熙等10位球員擔任關主親自教導小球員，讓小球員們能夠近距離一睹球星風采及互動，增進他們勇敢追夢的勇氣。

▲小小棒球員很認真的聽味全龍球員教導。（圖／頂新和德文教基金會提供）

味全龍狀元劉基鴻首次擔任關主教導小球員，開心表示：「很高興能夠有這個機會回饋基層棒球，看到這麼多小球員很認真也很開心地跑闖關活動，我自己也很高興，希望他們能夠滿載而歸。」味全龍榜眼徐若熙也說：「以前在打基層棒球時也曾經受過棒球營的協助，現在自己能夠回過頭來幫助基層球員，感覺很棒，也希望未來能夠持續舉辦棒球營造福更多球員」。

▲味全龍球員教導小小棒球員投球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示：「頂新和德文教基金會長期支持基層棒球，除了基層球衣球具捐贈外，每年也會定期舉辦棒球營隊，讓基層小球員們能夠學習棒球知識；從去年開始更推動『追夢工程計畫』，贊助有潛力的球員赴日留學打球，未來將持續支持台灣棒球運動」。

▲小小棒球員跑壘。（圖／頂新和德文教基金會提供）

本次接棒未來「基層棒球訓練營」除邀請台中、彰化捐贈20所基層少棒學校參與外，更特別邀請宜花東5所棒球學校及雲林在地棒球學校參與，共吸引超過600位師生共同響應。活動從早上9點開始，透過五道關卡闖關活動讓球員們學習包括打擊、內外野守備、跑壘、投球及運動傷害防護等重要觀念，由味全龍球員親自講解教學、球員們的實作演練以及分組趣味競賽，利用寓教於樂的方式讓所有的孩子們學習正確的棒球知識。

▲教導小小棒球員打擊。（圖／頂新和德文教基金會提供）

來自宜蘭大同國小的吳鈺帆小朋友表示：「能夠參加這個活動真的很好玩！很開心可以學到很多不同的知識！看到這些職棒的大哥哥很希望有一天可以跟他們一樣，我會繼續努力練習的！」

▲教導小小棒球員打擊。（圖／頂新和德文教基金會提供）

台中自由國小洪瑞梅教練表示：「很高興能夠參加頂新和德文教基金會舉辦的訓練營，孩子能夠有機會近距離與職業球星接觸，對孩子的往後的棒球路影響很大，這一次有五個不同的關卡融入各種棒球相關知識，孩子們都玩得相當開心」。

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