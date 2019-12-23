Google執行長Pichai明年起年薪翻三倍　加分紅將破72.5億元

▲Google新任執行長皮查伊（Sundar Pichai）。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

現任Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）成為全球薪資最高的高階管理人之一。皮查伊在過去的幾年中擔任Google的CEO，年薪為65萬美元（約新台幣1964萬元）；然而根據美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，2020年皮查伊的年薪將增至200萬美元（約新台幣6042萬元），比原來年薪增加了三倍左右，加上分紅股利，年薪可達2.4億美元（約新台幣72.5億元）。

皮查伊在兼任Google和母公司Alphabet的CEO後，職責擴大，像其他高階主管一樣，皮查伊在滿足公司特定績效指標或績效股單位（PSU）後，還可領股票報酬。

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根據 CNBC 報導，皮查伊新的薪水結構於明年1月1日生效，包含基於年資和工作表現的績效獎金，在他1.2億美元年薪中，其中的12分之1將於明（2020）年3月25日分配，剩下的12分之11，將隨著他被公司續聘逐季發放。同時，依照Alphabet股價的表現，每年約可多拿價值4500萬美元（約新台幣13.6億元）的股票。

Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）與布林（Sergey Brin）各持有Alphabet約5.8%、5.6%股份，新的接班人皮查伊持股約0.1%，這意味著新任執行長仍會受到董事會包括創始人的掌控。加上近期美國各州對於反壟斷及隱私權的調查，以及歐洲最近對於Google獨佔市場的判決，皮查伊這個執行長雖然領得多，也確實不好當。

在Google與Alphabe執行長合併後，皮查伊在未來幾年中的年薪總額，合計將高達2.4億美元（約新台幣72.5億元）。



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