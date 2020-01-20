色盲藝術家陳重夫書畫展　雲林縣警察局添文藝氣息

▲色盲藝術家陳重夫展覽作品之一「迎面而來」，畫出騎士勇往直前，光點的形象不停的在畫布上跳躍，諭示人們不管遇到狂風暴雨都要勇敢追求夢想，築夢踏實。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

色盲藝術家陳重夫從小熱愛藝術，7歲時由擔任國小美術教師的父親教授書法，卻因先天罹患赤綠色盲，就讀藝術學校之夢破滅，仍不放棄對藝術的執著，克服先天視覺的障礙，畫風獨樹一格。即日起於雲林縣警察局開展，包括書法、國畫、水彩、油畫約30幾件，展覽時間早上8時至下午5時，至4月底止。

色盲藝術家陳重夫1944年在日本東京出生，光復後與父母返鄉回到雲林縣古坑鄉，1966年服務於古坑鄉公所，1990年提早退休，1992年開設「璞園藝術邨」專業於書畫；曾向陳誠老師學水彩，先後由謝榮源、蔣青融兩位老師指導國畫，1993年起自學油畫，閱讀陳景容教授之油畫技巧1.2.3，及龐均教育所著油畫技法哲理並參考名家畫冊。

陳重夫為人謙虛好學，雖有先天色盲，卻不服輸，在不斷作畫中，嘗試找到解決方法。一生與筆共舞，涉獵書法、國畫、西畫頗深，中西藝術之造詣令人刮目相看。其書法氣勢磅礡，運筆有如湖中行舟，頓挫而古樸。彩墨尤擅長於花鳥寫意，不拘於形色。

陳重夫指出，本次展覽作品之一「迎面而來」，畫出騎士勇往直前，光點的形象不停的在畫布上跳躍，諭示人們不管遇到狂風暴雨都要勇敢追求夢想，築夢踏實。

▲色盲藝術家陳重夫（中）即日起於雲林縣警察局開回顧畫展，包括書法、國畫、水彩、油畫約30幾件，展覽時間早上8時至下午5時，至4月底止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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