全非洲最富有的女人伊莎貝爾　靠著總統老爸擁有660億資產

▲伊莎貝爾個人資產約有新台幣660億元，是全非洲最富有的女人。（圖／翻攝自twitter／@isabelaangola）

實習記者施怡妏／綜合報導

安哥拉前總統杜桑托斯（José Eduardo dos Santos）的女兒伊莎貝爾（Isabel dos Santos）和她的夫婿多科洛（Sindika Dokolo）否認財產是受益於家族關係或是貪汙，認為自己的名譽被抹黑，聲稱員工和法律顧問的電腦遭到駭客入侵，背後黑手是由安哥拉新總統若昂·羅倫佐（João Lourenço）所領導，為了要進行政治報復的獵巫對象。

綜合外媒報導，伊莎貝爾在非洲及歐洲各地的銀行、電信、電視、水泥、鑽石、酒類、房地產和超市都有資產和持股。透過「盧安達解密」（Luanda Leaks）的70萬份機密文件，以及國際調查記者同盟（ICIJ）為領導的調查結果發現，伊莎貝爾夫妻倆以及其他合夥人約400家公司共同組成一個不透明網絡，這些公司多在境外地區，由歐美管理顧問、會計師和律師提供協助。

伊莎貝爾靠著父親累積到現在估計擁有22億美元（約新台幣660億元）的財富，是全非洲最富有的女人。伊莎貝爾的律師表示，「很明顯這是一個假消息，我們的名譽受到威脅，這是安哥拉當局對我們攻擊。」伊莎貝爾表示，自己是白手起家，並不是靠著父親得到這些財產，她也在推特上發文消息是造假的。

▲伊莎貝爾（Isabel dos Santos）在推特上否認不實傳聞。（圖／翻攝自twitter／@isabelaangola）

安哥拉國營石油公司Sonangol把葡萄牙石油公司Galp的持股賣給了多科洛（Dokolo），當初僅支付1100萬歐元（約新台幣3.6億元），現在這筆股權已經上漲到7.5億歐元（約新台幣249億元），成為夫妻倆最值錢的資產。

調查資料也顯示，伊莎貝爾在擔任國營石油公司Sonangol董事長的期間，曾經下令付給顧問公司1.15億美元（約新台幣34億元），這筆款項透過一家她的合夥人所負責的杜拜公司處理。去年9月，伊莎貝爾因為掌管Sonangol的作為而受到刑事調查。去年12月時，法院凍結伊莎貝爾的資產，指控她涉嫌貪汙，和鑽石公司的往來侵害國家約10億美元（約新台幣299億元）。