　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全非洲最富有的女人伊莎貝爾　靠著總統老爸擁有660億資產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊莎貝爾（Isabel dos Santos）在推特上否認不實傳聞。（圖／翻攝自twitter／@isabelaangola）

▲伊莎貝爾個人資產約有新台幣660億元，是全非洲最富有的女人。（圖／翻攝自twitter／@isabelaangola）

實習記者施怡妏／綜合報導

安哥拉前總統杜桑托斯（José Eduardo dos Santos）的女兒伊莎貝爾（Isabel dos Santos）和她的夫婿多科洛（Sindika Dokolo）否認財產是受益於家族關係或是貪汙，認為自己的名譽被抹黑，聲稱員工和法律顧問的電腦遭到駭客入侵，背後黑手是由安哥拉新總統若昂·羅倫佐（João Lourenço）所領導，為了要進行政治報復的獵巫對象。

綜合外媒報導，伊莎貝爾在非洲及歐洲各地的銀行、電信、電視、水泥、鑽石、酒類、房地產和超市都有資產和持股。透過「盧安達解密」（Luanda Leaks）的70萬份機密文件，以及國際調查記者同盟（ICIJ）為領導的調查結果發現，伊莎貝爾夫妻倆以及其他合夥人約400家公司共同組成一個不透明網絡，這些公司多在境外地區，由歐美管理顧問、會計師和律師提供協助。

伊莎貝爾靠著父親累積到現在估計擁有22億美元（約新台幣660億元）的財富，是全非洲最富有的女人。伊莎貝爾的律師表示，「很明顯這是一個假消息，我們的名譽受到威脅，這是安哥拉當局對我們攻擊。」伊莎貝爾表示，自己是白手起家，並不是靠著父親得到這些財產，她也在推特上發文消息是造假的。

▲▼伊莎貝爾（Isabel dos Santos）在推特上否認不實傳聞。（圖／翻攝自twitter／@isabelaangola）

▲伊莎貝爾（Isabel dos Santos）在推特上否認不實傳聞。（圖／翻攝自twitter／@isabelaangola）

安哥拉國營石油公司Sonangol把葡萄牙石油公司Galp的持股賣給了多科洛（Dokolo），當初僅支付1100萬歐元（約新台幣3.6億元），現在這筆股權已經上漲到7.5億歐元（約新台幣249億元），成為夫妻倆最值錢的資產。

調查資料也顯示，伊莎貝爾在擔任國營石油公司Sonangol董事長的期間，曾經下令付給顧問公司1.15億美元（約新台幣34億元），這筆款項透過一家她的合夥人所負責的杜拜公司處理。去年9月，伊莎貝爾因為掌管Sonangol的作為而受到刑事調查。去年12月時，法院凍結伊莎貝爾的資產，指控她涉嫌貪汙，和鑽石公司的往來侵害國家約10億美元（約新台幣299億元）。

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

巧合？網瘋傳披頭四56年前月曆　和2020日期「完全一致」

馬斯克：2050年前送百萬人上火星 人人可去沒錢可貸款

16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

到賽普勒斯外海鑽探石油、天然氣　土耳其挨批「海盜國家」

查爾斯王子要金援哈利一年！私房錢助新生活　英王室將審視

木頭上驚現「大自然版梵谷名畫」！絕美年輪畫出星空網驚奇

爸媽省嫁妝「互嫁女兒」！ 她遭老公「報復」…半年後慘死婆家

IMF總裁示警：經濟大蕭條恐重演！　貧富差距過大是主因

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

巧合？網瘋傳披頭四56年前月曆　和2020日期「完全一致」

馬斯克：2050年前送百萬人上火星 人人可去沒錢可貸款

16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

到賽普勒斯外海鑽探石油、天然氣　土耳其挨批「海盜國家」

查爾斯王子要金援哈利一年！私房錢助新生活　英王室將審視

木頭上驚現「大自然版梵谷名畫」！絕美年輪畫出星空網驚奇

爸媽省嫁妝「互嫁女兒」！ 她遭老公「報復」…半年後慘死婆家

IMF總裁示警：經濟大蕭條恐重演！　貧富差距過大是主因

國際熱門新聞

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

結婚12年愛妻「完全停機」他花錢消災

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

後院種花總死光　警查出超恐怖真相

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

哈利夫婦「還俗」梅根爸痛斥女兒：拋棄夢想

16歲小哥潛游泳池底　遭卡死水底…救生員拉起藍屍

英王室聲明「4不」和哈利梅根斷乾淨

南韓確認第一名武漢肺炎患者

兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢

純樸少女闖東京..5年後變化網嚇呆

醜女整形後嫁富二代　如今成網紅

省嫁妝「互嫁女兒」！她遭丈夫「報復」慘死婆家

更多熱門

相關新聞

高雄涉貪議員慢性病纏身　裁定停押

高雄涉貪議員慢性病纏身　裁定停押

高雄市議員賴文德被控在擔任桃源區公所主秘任內，涉嫌利用職務之便向廠商索賄62萬元，事後遭橋檢依貪污罪起訴並收押禁見至今，不過目前卻傳出賴在收押期間受糖尿病、腎臟病所苦，且有2次送醫紀錄，賴的委任律師以健康為由聲請停押，橋頭地院裁定賴以20萬元交保，並限制住居、出境、出海。

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

偷收容人金項鍊！看守所管理員求減刑遭駁回

偷收容人金項鍊！看守所管理員求減刑遭駁回

豪詐1181萬助理費！　高敏慧涉貪起訴　

豪詐1181萬助理費！　高敏慧涉貪起訴　

越南官員收賄　河內市法院判無期徒刑

越南官員收賄　河內市法院判無期徒刑

關鍵字：

Isabel dos Santos貪汙安哥拉

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面