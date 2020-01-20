他花千元買二手沙發「座墊卡卡的」　女兒好奇拆開...竟挖出128萬！

實習記者陳妙津／綜合報導

美國密西根州（Michigan）一名男子，日前在奧沃索（Owosso）的慈善回收機構（Habitat for Humanity ReStore），花了35美元（約新台幣1047元）買下一組沙發，回家卻總覺得坐起來不太舒服，後來竟在內部發現一個裝有4.3萬美元（約新台幣128萬元）的箱子，雖然柯比諮詢律師後得知，自己沒有義務歸還這筆現金，但男子仍打電話給店家，希望能物歸原主。

據CNN報導，去年12月時，柯比（Howard Kirby）買了一組二手沙發，但搬回家後，卻總覺得坐起來不是那麼舒適，讓他感到十分困擾。幾個星期後，他的女兒好奇拉開沙發座墊，才發現這筆鉅款。塞在沙發內的箱子陳舊古樸，上面有精美的印花圖案，一打開便是一大把成綑的現金，大約有4.3萬美元之多。柯比表示，他一度還捏了捏臉頰，確定自己沒有在作夢。

▲柯比挖出二手沙發裡的128萬後，還以為自己在作夢。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



柯比諮詢律師後得知，自己並無義務歸還現金，但他仍覺得應該物歸原主，便很快地致電商店，希望店家能幫忙找到沙發賣家。店經理梅琳（Rick Merling）對此表示，柯比拾金不昧的行為非常令人敬佩。

沙發原主為紐伯里（Kim Fauth-Newberry），他表示該沙發屬於祖父弗斯（Phillip Fauth），當祖父在2019年過世後，家人們便決議將家具拍賣而出，但卻始終沒有發現藏在裡面的現金。柯比則豁達表示，「我曾想過撿到錢該怎麼辦，如今我已經知道甚麼才是最好的決定，這讓我感覺很好。」