夏威夷槍擊2警察殉職　嫌犯遭房東驅趕後縱火…結果燒死自己

▲嫌犯攻擊警察與房東後再縱火。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國夏威夷州檀香山(Honolulu)19日發生槍擊事件,兩名警察在過程中殉職,第三名員警則受到傷害。據了解,當時嫌犯被女房東趕出房屋,他憤而攻擊對方,警方到場後他對著警察開槍,隨後還縱火破壞住處,據悉可能已在火勢中喪生。

《紐約時報》報導,根據當局以及目擊者說法,嫌犯19日殺害兩名警察,接著在自己的住處點火,火勢也波及到周邊的建築。檀香山市長辦公室已證實兩名警察死亡;警方發言人麥卡錫(John McCarthy)並未提供有關槍擊的更多細節,也沒有透露是否有人遭到拘留。

PHOTOS: Police respond to shooting, inferno near Diamond Head https://t.co/06GSof2kBj #HNN

檀香山消防局發言人羅奇(Jeffrey Roache)說明,十多座建築都遭到波及,還有天然氣管道破裂,引發更多火勢,約有50名消防人員趕到現場,具體的損害程度則還有待進一步評估。

來自警方的消息人士告訴《夏威夷今日新聞》,據悉嫌犯是69歲的哈內爾(Jerry Hanel),已在火勢中喪生,他過去曾有暴力行為,還向911做出虛假的陳述。報導指出,當時一名房屋想把哈內爾趕出去,他刺傷對方,警方到場後,他還用武器反抗警力。

2 police officers were shot in Honolulu after a gunman opened fire on Sunday afternoon, authorities saidhttps://t.co/9qFfOPgiFW