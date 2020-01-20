夏威夷槍擊2警察殉職　嫌犯遭房東驅趕後縱火…結果燒死自己

▲嫌犯攻擊警察與房東後再縱火。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國夏威夷州檀香山（Honolulu）19日發生槍擊事件，兩名警察在過程中殉職，第三名員警則受到傷害。據了解，當時嫌犯被女房東趕出房屋，他憤而攻擊對方，警方到場後他對著警察開槍，隨後還縱火破壞住處，據悉可能已在火勢中喪生。

《紐約時報》報導，根據當局以及目擊者說法，嫌犯19日殺害兩名警察，接著在自己的住處點火，火勢也波及到周邊的建築。檀香山市長辦公室已證實兩名警察死亡；警方發言人麥卡錫（John McCarthy）並未提供有關槍擊的更多細節，也沒有透露是否有人遭到拘留。

PHOTOS: Police respond to shooting, inferno near Diamond Head https://t.co/06GSof2kBj #HNN — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) January 19, 2020

檀香山消防局發言人羅奇（Jeffrey Roache）說明，十多座建築都遭到波及，還有天然氣管道破裂，引發更多火勢，約有50名消防人員趕到現場，具體的損害程度則還有待進一步評估。

來自警方的消息人士告訴《夏威夷今日新聞》，據悉嫌犯是69歲的哈內爾（Jerry Hanel），已在火勢中喪生，他過去曾有暴力行為，還向911做出虛假的陳述。報導指出，當時一名房屋想把哈內爾趕出去，他刺傷對方，警方到場後，他還用武器反抗警力。

2 police officers were shot in Honolulu after a gunman opened fire on Sunday afternoon, authorities saidhttps://t.co/9qFfOPgiFW — The New York Times (@nytimes) January 19, 2020

警方當地時間19日上午9時30分許來到現場，結果兩名警察殉職，還有一名員警受傷送醫治療。目前，死者與傷者的姓名都還未被揭露，傷者的狀況也不得而知，還有嫌犯的動機依舊成謎。