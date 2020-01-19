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原赴國外工作！男離職照顧生病父母…一晃眼竟長達33年　最後悲劇急求救

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全台首創結合日照中心的「復華照顧咖啡館」，照顧者可以在一樓喝咖啡，並讓被照顧者在樓上復健或休息，目前該咖啡館成立剛滿周年。（圖／張文玠攝）

圖文／CTWANT

傳統孝道觀念讓照顧者背負更多壓力，送進療養院往往被認為「不孝」，家總秘書長陳景寧說，就連一般的日照中心，也會有親友質疑「你沒事幹嘛不自己照顧？」

事實上，健康的照顧關係才能更長久，陳景寧建議要把握「不離職照顧」、「不自己照顧」2個原則。「離職照顧最大的問題是缺少與外界接觸，等於無法抽離照顧的環境，每天日復一日的生活，大約半年就會出現窒息感。」

萬一照顧的時間拉很長，甚至會失去人生。「有一位照顧者年輕時原本計畫到國外工作，後來父親失明而選擇留在台灣照顧，接著母親失智，總共照顧33年，最後因自己需要手術，無人照顧母親才求助家總。」

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【長照陷錢坑5】離職照顧生病父母　一晃眼竟長達33年

▲家總祕書長陳景寧說，傳統孝道觀念讓照顧者背負更多壓力，無法喘息。（圖／家總提供）

由於安置母親需要一筆款項，正當家總準備幫忙募款時，母親就剛好辭世了。「也許這是媽媽送他的禮物，讓他可以好好手術養身體，但他從年輕照顧到現在60多歲了，現在身體不好，只能打零工養活自己。」

另外，盡量不要只由一人擔任照顧角色，可以多和親友協調，就算真的只能自己一肩扛下，照顧內容也要多元化。「例如申請居家服務等長照資源，當外人介入時，可以稍微獲得喘息，照顧關係也比較不窒息。」

陳景寧說，就算只有一杯咖啡的時間、或10分鐘追劇，都能夠讓照顧者稍微「找回自己」，要先懂得愛自己、關心自己，才能好好照顧他人。

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