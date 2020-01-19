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社會 社會焦點 保障人權

大馬女遭割陰人魔剁成「人彘」　家屬護送骨灰返抵馬國安息

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鄧女家屬在台北第一殯儀館舉行告別式。（圖／翻攝畫面）

▲鄧女家屬在台北第一殯儀館舉行告別式。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

26歲的馬來西亞籍鄧姓女華僑日前慘遭鄰居分屍，凶嫌「割陰人魔」林國平畏罪自殺，社會譁然。鄧女親屬17日在台北市立第一殯儀館為她舉行告別式後，今（19日）已低調將骨灰護送回馬國，擇吉時安葬。

鄭女慘遭林國平殺害，還分屍棄置山區。（圖／翻攝畫面）

▲鄭女慘遭林國平殺害，還分屍棄置山區。（圖／翻攝畫面）

據悉，案發後鄧女母親、2名姐姐和阿姨於14日飛來台北，與先抵達的死者哥哥會合，一起辦理認屍手續後，17日在台北市第一殯儀館永念廳為她舉行告別式。今早上5時許，鄧家人返抵吉隆坡第二國際機場，入境時雖有當地媒體守候，但親屬神情哀傷，未受訪即匆匆離開返家。

回顧該案，鄧女於本月6日與家人最後一次聯繫後即失蹤，同在台北工作的表哥隨即向警方報案，11日警方在基隆山區發現3袋遭人肢解的屍體，證實為鄧女，並通緝最大嫌疑人、45歲的鄰居林國平，林之後也在棄屍地附近的民宅內燒炭自殺。我國警方目前仍繼續收集相關證據，希望能拼湊出凶嫌殺人動機，而死者家屬尚未對鄧女遇害一事提出告訴。

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