香港民權觀察發表「612報告」　列「16項警暴」將提交聯合國

▲香港「反送中」運動爆發以來，已發生無數起警民衝突事件。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「民間觀察」組織19日發表「612警方處理示威手法調查報告」，列出當日金鐘一帶16宗涉及警方使用非法及過度武力處理示威的事件。此份報告日後將提交給聯合國人權事務委員會，做為審議香港人權狀況的參考，也方便未來申訴之用。

「民間觀察」表示，調查報告是透過訪問去年6月12日23名目擊者及傷者、整理觀察員於現場所收集到的資料，以及翻看傳媒及市民拍攝共長59小時的片段後撰寫。

報告中指出，民陣當日在龍匯道舉辦的集會獲發不反對通知書，但經12名受訪者證實，當日警方在沒有警示下，短時間內在龍匯道兩端發射多枚催淚彈，數百名參加者被包圍並湧進中信大廈暫避，有受訪者指在5樓仍受催淚煙影響，呼吸困難情況持續數分鐘。

報告中提到，警方不當使用催淚彈，包括以水平角度或從地面向高處射擊天橋上的途人和記者、近距離直射無衝擊行為的示威者、向記者群及急救站附近投擲手擲式催淚彈等，至少一人遭催淚彈直接擊中腹部。

報告中還提到，民權觀察的義工目擊一名運送食水的男子途經愛丁堡廣場時，突遭多名防暴警察包圍及制服在地，無反抗下仍被警員用警棍毆打；觀察員亦目擊有示威者腿部疑被橡膠子彈擊中後，遭多名防暴警察衝前制服並毆打，約30名警員更築起防線阻隔傳媒拍攝；一名女示威者被制服後以雙手抱頭，仍遭警員以警棍及長盾毆打。

民權觀察在報告中提出12項建議，包括要求政府成立獨立調查委員會，徹查包括6月12日在內的警方行動、檢控使用非法及過度武力的警員、向受影響市民作出賠償、改革現時監警會及投訴警察課的投訴機制、設立完全獨立及具約束力的監警機制，處理警察不當使用武力或濫權的投訴。

此外，民權觀察要求警方公開使用武力及武器指引，確保有關指引符合國際標準。警方在驅散時應避免採取圍堵戰術（Kettling tactic），提供清晰指引、路線及足夠時間讓人群離開，同時在執勤時出示委任證或於當眼位置展示警員編號以作識別。

民權觀察強調，會將報告提交聯合國人權事務委員會，該委員會預計於今年6月根據《公民權利及政治權利國際公約》展開審議香港人權狀況的前期工作，「就警察濫權及使用武力的情況，民權觀察將持續關注，並將繼續發表更多調查報告，期望本地及國際社會繼續關注香港警隊的濫權行為。」