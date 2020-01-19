撞球館「廁所用太久」兩派大亂鬥　三字經嗆警！8男上銬送辦

記者張君豪／台北報導

台北市士林區承德路4段某撞球館內18日凌晨4時許發生打架糾紛，由於衝突狀況擴大，轄區士林警方出動快打部隊前往壓制，抵達撞球館內時兩幫人馬仍在球館內叫囂互嗆，警方立刻以優勢警力控制現場，並逮捕李姓、石姓男子為首的聚眾鬥毆者共8名男子，訊後並以刑法第150條妨害秩序罪新修正加重聚眾鬥毆罰則部分將8人移送士林地檢署偵辦。

▲士林警方訊後移送8名聚眾鬥毆男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方到場迅速隔開鬥毆的雙方陣營。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方表示：18日凌晨4時36分接獲報案，轄內承德路四段某撞球館內有打架糾紛，勤務指揮中心立即派遣快打部隊前往處置，抵達現場時兩派人馬仍不聽制止，持續叫囂甚至動手追打，警方隨即以優勢警力控制現場，壓制雙方氣燄，在場男子甚至用三字經怒嗆警察，立刻遭制止並逮捕帶回偵辦。

警方指出，這場衝突的起因是因為兩幫人打球，卻因上洗手間認為對方「用太久」出言抱怨、互看不順眼造成，兩幫人分別為李姓犯嫌5人及石姓犯嫌團夥3人，雙方分持撞球桿及刀械互毆成傷，其中一名傷者送醫診治後均無生命危險，警方出動快打部隊約20多名警力趕赴現場壓制，總共逮捕8名涉案人。

士林分局提醒民眾，2020年1月17日零時起，依據刑法第150條新修正規定：公然聚眾，施強暴、脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處六月以上五年以下有期徒刑。對於聚眾鬥毆暴力行為，警方將嚴正執法，也呼籲民眾切莫輕易聚眾鬥毆觸法。

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