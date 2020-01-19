狂咳嗽！7月大男嬰送醫灌腸...隔天嘴唇全紫亡　爸見「假醫生執照」淚崩

▲李男和妻子見兒子不斷咳嗽，便帶去中醫看診。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江西省九江市一名7個月大男嬰近日不停咳嗽，在家人的陪同下到醫院就診，隨後聽從醫生指示進行2次灌腸，沒想到隔日卻被發現嘴唇發紫、手腳冰冷，送醫後不治身亡。爸爸事後發現，當初幫孩子進行灌腸的徐姓醫生所持有的執照是假冒的，當場崩潰。

綜合陸媒報導，爸爸李男表示，他和妻子13日帶著咳嗽的兒子到家附近的中醫看診，醫生一開始開了幾劑膏藥，但貼了一天都沒有好轉，14日才又回診，並聽從建議進行灌腸治療。

▲男嬰在醫生的建議下進行灌腸，隔天卻意外死亡。

據悉，事發當天，徐醫生為孩子做了2次灌腸，上午9點一次、下午4點一次，不過期間，孩子哭得相當厲害，讓家屬擔心不已。李男提到，第二天早上約6點左右，妻子起床時發現情況不對，「孩子手腳是冰涼的，嘴巴也是烏黑的，送到醫院時，被醫生告知『沒救了』。」

事後，李男驚覺事態不對立刻報警，經調查才發現，當初給孩子灌腸的醫生竟持假執照。他表示，徐醫生與其從業資格證上的名字並不符，「他的資格證上名字叫徐小紅，但他牆上的名字是叫徐鴻煊，明顯不是同一個人，而且當天給孩子灌腸的護士並沒有相關證照。」

▲▼李男指控，徐醫生與其從業資格證上的名字根本不是同一個。

此外，李男一家也質疑，7個月大的嬰兒不適合做灌腸治療。對此，九江開發區衛健委工作人員，對方表示，沒有從業資格證，是肯定不能從事醫療工作的。據悉，目前當地警方及衛健委已經介入調查中。

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