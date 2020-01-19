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36歲林依晨公開逆齡秘密　最愛「植萃」保養，快狠準才能永保18

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▲▼ 36歲林依晨逆齡、抗老秘密超簡單？女神愛用產品是「這個」，快狠準才能永保18！（圖／Bella儂儂提供）

女人過了跨過40歲大關，臉上的皺紋、暗沉就通通跑出來，讓人又氣又無奈～36歲擁有逆齡臉蛋與稚嫩氣息的林依晨抗老保養秘密全靠它！螢光幕前總是談笑風生，事業愛情兩得意的她，在日常保養上更是講求效率從不怠慢～林依晨凍齡保養密技大公開！沒有複雜的保養ＳＯＰ：「讓肌膚安心舒服，就是預防老化的最佳秘訣！」

老是很自然的事情，我用平常心看待

▲▼ 36歲林依晨逆齡、抗老秘密超簡單？女神愛用產品是「這個」，快狠準才能永保18！（圖／Bella儂儂提供）

從清新偶像劇女神轉戰實力派影星，林依晨說：「我希望做好演員這件事，而非只是保持一個光鮮亮麗的外表！」慢慢步入40歲熟齡階段的她，提到老，臉上反而多了點羞澀的笑容，對她來說老是很自然的事情，用平常心心看待就不會害怕，不過對於年齡的增長總是豁達開朗的林依晨，在保養上反而更注重快狠準！清潔完10秒內敷上化妝水，快速且有效率的保養規則，正是她HOLD住好氣色的關鍵！

適合自己的保養，就是凍齡的武器

▲▼ 36歲林依晨逆齡、抗老秘密超簡單？女神愛用產品是「這個」，快狠準才能永保18！（圖／Bella儂儂提供）

不過除了快狠準的日常保養法則，一聊到抗老小撇步，林依晨立刻眼睛一亮，她說在她的字典裡沒有抗老，只有適合自己的保養與用對保養品才是凍齡的秘密武器！肌膚其實和人的性格依樣韌性愛鬧脾氣，給予肌膚適合的保養產品和舒適感受，它自然而然就會展現最亮麗樣貌～然而在保養的選擇上，天然植萃絕對是林依晨不變的堅持。

讓肌膚安心的植萃保養法

▲▼ 36歲林依晨逆齡、抗老秘密超簡單？女神愛用產品是「這個」，快狠準才能永保18！（圖／Bella儂儂提供）

《香奈兒》3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃30ml NT$5,360

你可能會好奇，所謂的植萃抗老真的存在嗎？提到近期最愛用的保養品，林依晨二話不說就選擇了，《香奈兒》彈力精萃，清透的精華質地，搭配手部按摩輕拍上臉，清新的植物花香不只能舒緩一天的疲憊，保養時的療癒更是林依晨每天最享受的ME TIME ~ 當然除了除了讓肌膚安心，身體的保養也要兼顧，在飲食上林依晨更是主打清淡簡單，甚至著重於早餐的攝取，才能讓她身為人妻後依然保有少女臉蛋與身材呢！

心境年輕就不怕老

▲▼ 36歲林依晨逆齡、抗老秘密超簡單？女神愛用產品是「這個」，快狠準才能永保18！（圖／Bella儂儂提供）

林依晨時常要揣摩比自己實際年齡小很多的角色，分享到融入角色時的心境，不是回憶當年，反而是找出18歲少女的輪廓與模樣。聽起來毫無頭緒的一句話，儂編一開始也聽得「霧颯颯」～但林依晨解釋道，17、18歲的女孩有太多種不如將心境融入少女狀態，就不會被實際年齡所拘束！對於年齡總是不疾不徐的她，其實更期待的是歲月帶給自己的刻痕，不論是皺還是斑，盡力維持現階段最佳狀態，就能讓自己不被歲月拖著跑。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／香奈兒、linyichen.ariellin@ig

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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