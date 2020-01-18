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一罐青春露就站穩百貨暢銷榜　SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因

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▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

從祖母級紅到高中妹仔都在搶的《SK-II》青春露到底憑什麼？特殊的廣告手法將產品捧成美妝界巨星又是怎麼辦到的呢？這次儂編不只要揭開《SK-II》光靠一罐青春露就能站穩百貨暢銷榜首背後的祕密，更要帶女孩們了解各界巨星紛紛搶著和它合作的原因！

日本清酒酵母生出來的頂級保養

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

你可能會好奇《SK-II》的名字到底有什麼樣的意涵，其實《SK-II》的字面意思是「SECRET KEY」－開啟美麗的秘密之鑰，而「II」代表第二代的象徵，但究竟開啟頂級保養的這把關鍵鑰匙是甚麼？故事就要從1957年的清酒釀酒廠說起～大家耳熟能祥的獨家Pitera成分，便是當年日本科學家吉井隆先生與一群學者參觀日本關西清酒釀造廠時得驚人收穫，誤打誤撞的一群門外漢，在與釀酒師交流的過程中，發現年邁的釀酒師竟有如少女般嫩白的雙手！於是耗費5年時間研究，挖掘出清酒酵母發酵背後的美麗秘密！而這也是SK-II最根本的核心元件Pitera的來源。

跨越年齡100位肌膚檢測

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

超過40年歷史的《SK-II》，品牌創立至今一直以來致力於肌膚檢測的服務，不只是拉近與消費者間的距離，更能讓品牌更了解消費者需要的是什麼！而說到肌膚檢測，《SK-II》在品牌剛創立時，為了使產品更貼近人性，找到對症下藥的核心，分別針對100位不同膚質的女性做肌膚檢測，這樣的繁瑣過程，不只帶起了《SK-II》的好口碑，更讓它屹立不搖近40年卻始終能緊緊抓住男女老少的味蕾。

４０年不改配方

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

為了讓品牌不斷革新帶進新的消費客群，許多品牌陸陸續續將經典產品翻新、改成份再上市，不論是加強版還是姊妹款，雖然能抓到年輕族群的目光，但對於資深愛用戶來說，產品還是老口味最對味！然而以健康美肌為品牌衷旨的《SK-II》，雖然過去曾有一段時間因為成分而引發爭議，但堅持40年不改配方的它，清透自然的頂級感受，讓《SK-II》的明星產品青春露，到現在全球累積銷售更超過3,000萬瓶，就連忠實顧客都說：就愛它那清爽冰鎮的酒香！

跨界聯名設計，不讓品牌老化

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

世代在變，數位化時代起步～說到現在90後年輕人的腦袋，就連儂編都搞不懂～（攤手）為了讓品牌年輕化持續擴展市場不老化，從前幾年開始，《SK-II》便脫去青春露的招牌酒紅色包裝與透明玻璃罐造型，攜手新銳藝術家推出聯名彩瓶，不論是大膽的撞色拼接，還是街頭風塗鴉，創新的風格不只吊足了年輕女孩的胃口，乍看之下儂編還以為是哪家妹仔美妝的新鮮貨呢！

把產品明星

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

剛入門的美妝新手，一講到保養第一個想到的一定是《SK-II》青春露～即使不清楚保養成分、美膚功效是什麼的門外漢，都對《SK-II》青春露這項產品印象深刻的原因，就是因為它將廣告作為話題手段！不論是前陣子渡邊直美搞笑又日常的連續短劇，還是綾瀨遙的直播保養密技，甚至與好萊塢合作推出微電影及主題曲，《SK-II》將產品塑造當家花旦製造噱頭與話題，更搭配網路聲浪的傳播將青春露明星化！對《SK-II》來說青春露是與各界名人攜手合作，而非代言的單向操作～才能使它從祖母級紅到高中妹仔都愛不釋手。

2019最強聯名，綾瀨遙、竇靖童、超模都入鏡

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

青春露Fantasista Utamaro限量版，NT$6,250元(230ml)，10月25日全台限量上市
看完了《SK-II》令人咋舌的經典傳奇後，今年《SK-II》再次跨界合作，將街頭元素披上身！不論是搞怪的漫畫對話框還是動漫中聲光效果十足的逗趣插畫，《SK-II》全新青春露Fantasista Utamaro限量版，以年輕族群為核心，透過音樂、潮流等跨文化的創新元素衝擊你的三觀感受！

▲▼ 光靠青春露就攻上百貨銷售冠軍？SK-II讓祖母級到高中生都為之瘋狂的原因是？ 。（圖／Bella儂儂提供）

除了三款限量彩瓶超吸睛，《SK-II》全新青春露這次的形象廣告更找來日本首位虛擬網路名人 IMMA加入廣告大片拍攝。在影片中，IMMA開啟了一段探尋PITERA™奧秘的旅程。先後遇到了知名女演員綾瀨遙（Haruka Ayase）、潮流歌手竇靖童（Leah Dou）和超模貝哈蒂•普林斯露（Behati Prinsloo Levine）不一樣的風格角色與世代衝擊，讓青春露的面貌再革新！其中讓人洗腦的背景音樂，更是將約翰•傳奇（John Legend）創作的《Oh Pitera》Remix電音化，讓產品更具生命力！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／《SK-II》、pinteres

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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SK-II保養青春露銷售冠軍肌膚

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