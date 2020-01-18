傻男信生吞蛇膽治病！　醫生開腦「拉出11cm裂頭蚴」：差點癱瘓

▲男子誤信偏方生吞蛇膽，害自己腦中長了寄生蟲。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

用偏方差點害死自己！江西的李海2年來多次發病，每次都突然暈倒、口吐白沫，被診斷為腦中風，但仍持續發作，直到近日輾轉至廣東求醫才被檢查出，腦中有長達11公分的活蟲。他回想應是20多年前朋友建議「生吞活膽」治百病，因此才感染寄生蟲。

根據「看看新聞」17日報導，江西47歲李海近2年時常突然間意識不清、口吐白沫，肢體抽搐及無力，每次約7、8分鐘，因此被迫回老家休養，被當地醫院連續診斷為腦中風2次，但治療後效果不大，他因此四處尋醫。

廣東三九腦科醫院醫生診斷發現，李海腦中「有一個蟲洞」，目前活蟲已經快走到功能區了，如果再晚點到醫院進行治療，蟲子爬到功能區進行破壞後，身體的對側肢體功能「基本上就不會恢復了」。

醫生考慮到病灶位於功能區，一不小心可能就會引起右側肢體偏癱，帶來嚴重影響，所以在進行完整檢查後，醫生在喚醒麻醉下為患者實施手術，當掀開肉芽腫組織，只見一條白色的長條狀活蟲正在李海腦內蠕動。最終，一條長達11cm的裂頭蚴被醫生順利抓出， 「蟲窩」也一併取出。

李海看到腦內藏了這麼長一條蟲，吃驚得說不出話來。他回憶20多年前在廣東沿海一帶打工時，在朋友勸說下曾生吃蛇膽，懷疑因此而感染寄生蟲，「就這樣沒有泡酒，生吃，當時不知道啊，他們說吃了治百病，以後再也不敢吃了，治了這麼多錢」。

►只顧著滑手機？臉也要天然發光