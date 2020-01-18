喜馬拉雅山發生雪崩「3台灣登山客確認平安」　4韓國人送醫

▲喜瑪拉雅山的安納布爾納峰營區。圖為資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

位在尼泊爾喜馬拉雅山區的安納布爾納峰（Annapurna Massif）在當地時間17日早上傳出雪崩消息，當地媒體報導，疑似有3名來自台灣的登山客遇到雪崩，另外還有4名南韓人士失蹤，包含兩男兩女。外交部事後說明，經我駐印度代表處向尼泊爾登山協會查證獲告，確認我國登山客均平安，僅有4名韓國人及2名雪巴人送醫治療。

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《喜瑪拉雅時報》 報導，當地時間17日早上10點半到11點之間，杜拉里地區（Deurali）的安納布爾納峰營區（Annapurna Base Camp，又稱ABC營區）附近發生雪崩，掩蓋住了登山道路，地點大約在3230公尺處。

大韓旅遊旅行社協會秘書長帕道爾（Arjun Paudel）表示，目前還有4名韓國人以及2名尼泊爾籍的導遊失蹤，《韓聯社》報導則指出，南韓登山隊伍共有9人，加上兩名嚮導，其中5人安全生還，有一人受傷。

南韓外交部表示，這一行人都是老師，原先有11人，前往當地進行志工活動，在15日開始登山行程，其中2人因健康因素留在住宿處，目前已經通知失蹤者與生還者的家屬，並且會盡力協助救援並給予家屬需要的幫助。

帕道爾引述當地嚮導指出席瑞沙（Ram Saran Shrestha）的話表示，當時還有3名台灣以及2名中國的登山客正在前往ABC營區的路上。《新華社》報導，當地導遊表示救出了5名韓國人、5名中國人以及一名尼泊爾人。

當局指出，警察和搜救隊都已經從杜拉里出發，前往協助救援，但可能還需要兩天的時間，加上目前當地氣候惡劣，前往失事地點的道路中斷，可能也無法從空中救援。