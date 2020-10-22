巡視工地遭槍殺！兇手躲30小時離奇暴斃　「關鍵證據」竟被警刪光

▲施男巡視工地，突然遭到開槍，槍手還離奇暴斃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者柯振中／綜合報導

雲林西螺某處工地日前發生槍擊案，一名施姓男子前往工地巡查，突然遭到3人包圍，還被開槍射擊，險些送了命。沒想到事發後不久，施男被警方告知「兇手暴斃了」，手機內錄到的犯案影片也遭到刪除，讓他氣炸質疑，警方根本是包庇辦案。

施男是一名鷹架工人，14日晚間6點30分前往某處工地巡視，沒想到才剛巡視5分鐘，立刻有3名男子出現，其中一人手上拿著槍枝，還用布包裹著，接著朝他連續開槍。

施男遭到槍擊，拿出手機將行兇過程錄下，不料此舉進一步激怒3人，導致3人拿起斧頭、武器追過來，他只能繼續逃跑，到附近住家求救，接著就暈了過去。

▼施男遭到槍擊，跑去附近民宅求救，隨後暈了過去。（圖／《東森新聞》）



施男被開了多槍，子彈穿過左手臂、卡在腎臟與脊椎旁邊，導致他在加護病房住了7天，與死神拔河，目前子彈仍卡在身體仍未取出。對於為何被開槍，施男感到一頭霧水，他不過就是前往工地巡視，可能被當成小偷，「我說我們只是來看工地而已，這樣就是很奇怪啦。」

警方經過追查，數天後在某處工寮內發現開槍的黃姓男子，但黃男罹患癌症末期，在工寮內暴斃了，判定可能是本來就想尋死，施男剛好比較倒楣。

對此，施男感到相當不滿意，遭到槍擊的當下，他有錄到行兇的3名男子，沒想到警方將他的手機扣走，還要了解鎖密碼，等到拿回來以後，錄到的畫面竟然全數消失。

▼施男拍下兇手開槍的影片，沒想到影片竟然被警方刪除。（圖／《東森新聞》）



施男感到相當生氣，影片清楚拍下3名兇嫌的面貌，警方要扣留手機沒有關係，但為何警方要以「不能讓外面的人模仿」的理由，將所有拍到作案畫面的影片刪除？施男覺得自己相當倒楣，5年前工作時從鷹架上摔下，右腿斷掉開刀休養，花了上百萬元，今年好不容易復工，只是去工地巡視，竟然遭到開槍射殺。

施男揭露，那塊工地本來有點問題，建商興建房屋時，疑似有跟鄰居發生糾紛，但這也不是他去做的，他在外面一身清白，沒有動手打鄰居、也沒有恐嚇鄰居。

警方初步調查，開槍的黃男疑似因為壓力過大、失眠睡不著，加上癌症病發，導致30小時內突然暴斃，詳細死因仍待檢察官相驗。此外，警方也澄清，施男手機的影片已隨件送往地檢署偵辦，詳情仍待進一步釐清。

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▼開槍的黃姓男子在工寮內暴斃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

