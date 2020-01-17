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好市多皮帶神耐操！送大伯天天繫褲頭「一用就7年」　他再買…700元有找

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▲▼ 。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO在7年前曾買皮帶給大伯，對方到現在還在用。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）的商品相當多樣化，其中藏著不少高CP值的好物。一名男網友就在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文表示，7年前他在好市多買了一條皮腰帶送大伯，幾天前他發現對方竟然還在用，不僅沒變爛，大伯還讚好用得很，讓原PO果斷再買一條送上，「一條腰帶給人家用7年，還有天理嗎！」

原PO文中表示，他7年前在好市多買了一條皮腰帶送大伯，幾天前發現對方還在用，說天天都繫在褲頭、好用得很，「這皮腰帶沒變爛，只是蒼老……果斷再買一條送上……一條腰帶給人家用7年，還有天理嗎！」仔細看看照片，男網友買的是義大利皮革雙面皮帶，一條只要689元。

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▲▼ 。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多皮帶一條700元有找。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，許多人也紛紛大推好市多皮帶便宜又耐用，「很不錯，蠻耐用的。先生很滿意～」、「這條很耐，我應該也用5年了，如果我哪天無法用它，那是因為它變短了」、「這個皮帶真的很耐用！ 我一條也用了超過7年了」、「真的不錯唷！完全不會變形。」

也有網友表示，「真皮皮帶有上油保養的話，用到死都不是問題」、「真皮的都很耐用」、「真皮的用20年真的不誇張」、「真的是很耐用，只是樣式不多，夜市號稱真皮沒多久裂又掉皮」、「看來我皮帶買2千元的，可能買貴了。」

還有網友笑說，「7年皮帶沒壞還好，皮帶還穿得下才厲害……（遠目）」、「雙面皮帶，這次要14年了」、「我肚子上的皮帶已經快20年了，從32腰用到36腰」、「人都火化了皮帶還沒化」、「上次我長輩聊天說真皮皮帶都很貴，我就拿出好市多的，他一臉不可置信」、「這實在便宜好用，只可惜還是做太短了，家人需要40的。」

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